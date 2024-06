Ugyanaz a focisták zsánere? Meglepően hasonlít egymásra Szoboszlai Dominik és Csoboth Kevin barátnője - Fotók

Ha egy kicsit jobban utánézünk a fiatal, magyar focisták magánéletének, sokszor megfigyelhető, hogy ugyanolyan stílusú hölgyekkel vonulnak fel. Legalábbis Szoboszlai Dominik és Csoboth Kevin párja elég hasonlóak.

A magyar focisták világa nem csak a pályán, de a magánéletben is izgalmas történeteket rejt

Forrás: dpa Picture-Alliance via AFP

A focisták zsánerei

Szoboszlai Dominik tudatosan nem a nyilvánosság előtt éli életét, ennek ellenére köztudott, hogy Buzsik Borka már hónapok óta a kedvese. Nem nagyon találni róluk közös képet a közösségi médiában, ám a lány szeret szerepelni és divatos outfitekben megjelenni.

A sztárfocista volt barátnője, Gécsek Fanni hasonlóan a hosszú, szőke haj, a dús ajkak, a natúr sminkek és a luxus elegancia kedvelője.

Gécsek Fanni

Forrás: Instagram

Gécsek Fanni és Buzsik Borka Instagram profilján is számos olyan fotót találhatunk, ahol letisztult, natúr színű ruhákban pózolnak. Ezek a színek nemcsak a divat világában, de a mindennapi életben is egyre népszerűbbek. A természetes árnyalatok, mint a bézs, a fehér és a halvány rózsaszín, mindkét lány gardróbjának alapdarabjai.

Csoboth Kevin párjáról sincs ugyan sok kép a sztárfocista oldalán, Viktória azonban nagy hasonlóságot mutat Dominik jelenlegi és régebbi párjával.

A dús ajkak, a szőke haj, a natúr színek és a letisztult elegancia nála is megjelennek.

Az, hogy a natúr színek ilyen nagy szerepet kapnak, talán nem véletlen. Ezek az árnyalatok kiemelik szépségüket anélkül, hogy túlzásokba esnének. Szoboszlai barátnője, Borka például gyakran visel bézs kabátokat, amelyek nemcsak elegánsak, de praktikusak is. Csoboth Kevin kedvese is előszeretettel választ hasonló színeket, a fotón is natúr árnyalatban láthatjuk, ami tovább erősíti a hasonlóságot.