Hatalmas meglepetés A Nagy Duettben: senki se hitte, hogy ettől a párostól búcsúzunk

Sokak kedvence párosa esett ki A Nagy Duett 6. élő adásából. Még a zsűri sem akarta elhinni, hogy nekik kell távozniuk.

A Nagy Duett elődöntőjének eredménye a zsűrit is meglepte

Forrás: TV2

A Nagy Duett döntőjébe négy páros jutott be

A Nagy Duett 6. élő adásában Mihályfi Luca és Hegyes Berci, Aurelio és Nótár Mary, Lékai-Kiss Ramóna és Brasch Bence, Visváder Tamás és Radics Gigi, valamint Sydney van den Bosch és Pető Brúnó párosa jutott be. Adásgyőztesként Hegyes Berci és Mihályfi Luca párosa jutott tovább elsőként, majd Aurelio és Nótár Mary párosa is továbbment. Három pár: Visváder Tamás és Radics Gigi, Sydney van den Bosch és Pető Brúnó, valamint Lékai-Kiss Ramóna és Brasch Bence párosa veszélyzónába került: hogy körülük ki menjen tovább, a nézők döntöttek. A szavazásnál Lékai-Kiss Ramóna és Brasch Bence párosa is a döntősök köz került. Visváder Tamás és Radics Gigi, valamint Sydney van den Bosch és Pető Brúnó sorsa is a közönségszavazással dőlt el. Liptai Claudia és Tilla elmondták, nagyon kevésen múlik, hogy ki mehet tovább, alig 1-2 százalék a különbség. Utóbbiak kaptak több szavazatot, így Visváder Tamás és Radics Gigi lettek A Nagy Duett elődöntőjének kiesői.