Buzsik Borka nyilvánosan üzent Szoboszlai Dominiknak: mindenki erről az 4 szóról beszél

Történelmi győzelmet aratott a Liverpool, amely a Premier League 34. fordulójában hátrányból fordítva 5–1-re múlta felül a Tottenham Hotspur csapatát. A négy fordulóval a bajnokság vége előtt bebiztosított bajnoki címmel Szoboszlai Dominik lett az első magyar labdarúgó, aki angol bajnokságot nyert. Ehhez felesége, Buzsik Borka is gratulált.

Forrás: https://www.instagram.com/szoboszlaidominik/

Buzsik Borka üzenete 5 szóból állt

Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka is ott volt az Anfielden, hogy személyesen szurkoljon férjének a sorsdöntő mérkőzésen. Az élményt Instagram-sztorijában is megosztotta: a videón az látható, ahogy Dominik a pályáról két kézzel integet Borka felé a meccs lefújása után, sőt, csókot is dobott felé. A bejegyzéshez a következő négy szót írta: „Nagyon büszke vagyok rád”, mellé egy piros szív emojit is elhelyezett.