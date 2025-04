Nagyon összebalhézott Jennifer Lopez és Ben Affleck: ebben nem tudnak megegyezni

Ben Affleck és Jennifer Lopez továbbra sem tud megbékélni egymással, most éppen közös luxusingatlanjuk miatt vesztek össze. 68 millió dollárért árultják beverly hills-i villájukat, ám eddig nem sok sikerrel. 2024 júliusában hirdették meg, de eddig nem akadt komoly érdeklődő.

Jennifer Lopez és Ben Affleck nem tudják eladni közös otthonukat

A TMZ azt írja, Ben Affleck szeretné csökkenteni az ingatlan árát, hogy végre túladjanak rajta, ám Jennifer Lopez kivár, nem akarja olcsóbban eladni. Több ingatlanügynök is úgy véli, hogy a meghirdetett összeg túl magas, és legalább 15 százalékot kellene engedniük ahhoz, hogy jöjjenek az érdeklődők. Az is felmerült, hogy a házat a sztárpár is túlárazottan vásárolta 2023 májusában.

Bár a házeladás miatt összevesztek, Jenifer Lopez és Ben Affleck általában jól kijönnek egymással a szakítás után is. Nemrégiben A könyvelő 2 premierjén a színész így nyilatkozott JLóról: „Itt vannak a gyerekeim, itt vannak Jen gyerekei. Nagyon, nagyon izgatott vagyok. (...) Jennifer Lopez nagyon jó a gyerekeimhez, állandó kapcsolatban van velük. Én is imádom az ő gyerekeiet, csodálatosak. Jennifer nagyon fontos ember az életemben, hálás vagyok érte.”