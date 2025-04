Emlékszel még az Első csók sorozatra? Így néznek ki ma a szereplői! – GALÉRIA

Neked melyik volt a kedvenced a régi romantikus sorozatok közül? Az első csók című sorozat 1991-ben indult útjára, és bár hivatalosan mindössze egy évad készült belőle, több mint 300 epizódot ért meg, és számos folytatássorozat is követte. Ülj fel velünk a nosztalgiavonatra, és nézd végig galériánkat, hogy megtudd, hogyan változtak az Első csók szereplői az elmúlt évtizedek alatt.

Az első csók című sorozat főszereplői.

IMDB

Az Első csók című sorozat sztárjai akkor és most

Az Első csók (Premiers Baisers) egy francia tinisorozat, amely a 90-es évek egyik nagy kedvence volt. A történet középpontjában egy fiatal lány, Justine Girard (Camille Raymond) áll, aki a mindennapi életét és a szerelmi kapcsolatait próbálja egyensúlyba hozni. A sorozat a fiatalok érzelmi kalandjait, barátságait és az első szerelem nehézségeit mutatta be, miközben a humor és a dráma is fontos szerepet kap. Akkora sikert aratott a nézők körében, hogy később folytatásai is lettek: az egyik a Helen és a fiúk, a másik pedig A második csók.

