Xena, a harcos hercegnő – Így néztek ki a kultikus akciósorozat szereplői régen és most – GALÉRIA

Xena először a népszerű Herkules-sorozat egy háromrészes, nagy erejű történetszálában tűnt fel, és eredetileg úgy tervezték, hogy a harmadik részben meghal. Csakhogy a karakter annyira népszerű lett már ebben a rövid időben is, hogy a készítők hamar felismerték: komoly pénzügyi lehetőségek rejlenek abban, ha saját sorozatot kap.

A Xena, a harcos hercegnő sorozatnak mai napig számos lelkes rajongója van.

Forrás: Northfoto

Xena, a harcos hercegnő szereplői régen és most

A fantasy televíziós sorozatot Új-Zéland lenyűgöző tájain forgatták, és 1995-ben debütált, utolsó epizódját pedig 2001. június 18-án sugározták. Ennek a spin-off sorozatnak a főszereplője Lucy Lawless. Az epizódok tele vannak varázslattal, humorral, történelmi fantáziával és rengeteg akcióval. Xena annyira népszerű lett, hogy a hozzá kapcsolódó termékek százai – a képregényektől a videójátékokig – még ma is keresettek, az éves rajongói találkozókat pedig továbbra is nagy érdeklődés övezi. Huszonnégy évvel az utolsó epizód után Xena varázsa mit sem kopott. És nem is nehéz megfejteni, miért állta ki az idő próbáját a Xena, a harcos hercegnő.

A nézők imádták az ókori világot idéző jeleneteket, a női erőt sugárzó történeteket, a sorozat sajátos humorát és a rendkívül tehetséges szereplőgárdát, akik hétről hétre életre keltették ezeket a kalandokat.

Nézd meg, hogyan néztek ki akkor és hogyan festenek most Xena, a harcos hercegnő legfőbb szereplői!

