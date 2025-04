Itt a bizonyíték, hogy Madonna túlszerkeszti a képeit: kínos helyzetbe keveredett a popdíva

A Central Parkon keresztül biciklizett Madonna, az arcán csak egy minimális sminkkel, sportos öltözetben. Akik látták élőben, és az aznap megosztott közeli Instagram-felvételen is, azt mondják, a kettő arc között óriási volt a kontraszt, így nyilvánvalónak tűnik, hogy a Yale Egyetemen tett látogatásán készült képek erősen filterezve lettek. Ugyanakkor a szemtanúk szerint az is tény, hogy a fotókon Madonna erősebb sminket viselt, mint biciklizés közben.

Madonna a fotókon erősen sminkel

Forrás: GC Images/Celebrity Sightings In New York City - September 10, 2024

Több évtizedes harag végére tett pontot Madonna

A kép néhány nappal azután készült, hogy Madonna bejelentette, ő és Elton John helyrehozták kapcsolatukat egy hosszabb viszály után. A két zenei ikon sokkolta a rajongókat, amikor boldogan pózoltak együtt egy Instagram-képen az SNL színpadán, miután évekig haragban voltak, miután Elton John többek között „vásári sztriptíztáncosnőnek” bélyegezte Madonnát, és nekiment, amiért megnyerte a Golden Globe-ot.

Madonna megosztotta a képet, és kijelentette: „Végre elástuk a csatabárdot!!! Elmentem megnézni @eltonjohn fellépését az SNL-ben a hétvégén!!! WOW. Emlékszem, amikor középiskolás voltam — egy este kiosontam otthonról, hogy megnézzem Eltont élőben fellépni Detroitban! Felejthetetlen előadás volt, amely segített megérteni a zene formáló erejét. Az, hogy láttam őt fellépni, amikor középiskolás voltam, megváltoztatta az életemet. Mindig is kívülállónak éreztem magam, amikor felnőttem, és amikor láttam őt a színpadon, segített megérteni, hogy nem baj, ha más vagyok — ha kitűnök —, ha a kevésbé járt utat választom. Valójában ez elengedhetetlen volt” — írta Madonna, aki egy kis szurkálódásba is kezdett, amikor elmesélte, hogy évtizedek óta zavarták Elton bántó megjegyzései, ezért is döntött úgy, hogy elmegy a koncertre, ahol be is ment a színfalak mögé, hogy szembesítse a zenészt azzal, amit mondott.

„Amikor találkoztam vele, az első dolog, ami elhagyta a száját, az volt, hogy „Bocsáss meg”, és a fal leomlott köztünk” — írta a popdíva.

És akkor íme a két fotó! Szerinted is hatalmas a különbség?