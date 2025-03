Elton John sokkolta a fél világot: sírva vallotta meg, mennyi van neki hátra

A zenei legenda, a 77 éves Elton John új, When This Old World Is Done With Me című számát adta elő, miközben annyira megérintette Bernie Taupin dalszövege, hogy eszébe jutott saját halandósága. A dal az utolsó dala az új a Who Believes In Angels? című albumának, amelyet Brandi Carlile-lal vett fel, és ami április 4-én jelenik meg.

Elton John

Forrás: Collection ChristopheL via AFP

Elton John a saját halandóságán elmerengve összeomlott

„A lemez végére írtam egy dalt, amikor megkaptam Bernie Taupin dalszövegét, amelynek a címe 'When This Old World Is Done With Me'. Ahogy írtam a versszakokat, arra gondoltam: 'Ez gyönyörű'. Aztán elértem a refrénhez, és persze, rájöttem, hogy a saját halálomról szól. Az én koromban, ami már közel van a 100-hoz, az ember óhatatlanul elgondolkodik, mennyi ideje van még hátra” — mesélte el Elton John, hozzátéve, hogy eszébe jutott a családja, és mire a refrénhez ért, egyszerűen összeomlott, és 45 percen keresztül sírt, amit megörökítettek.

A Smartless podcast új interjújában Elton azt is elmondta, hogy soha nem gondolta volna, hogy szólósztár lesz, és azt mondta, hogy a Brandivel készült nagylemez „az elmúlt négy évtized legjobbja”.

Az elmúlt évtizedekben számos betegséggel megküzdő zenész tavaly októberben az Elton John: Never Too Late című új filmben is látható volt, amelyben a halandóságáról beszélgetett. A dokumentumfilmben így nyilatkozott: „Vajon mi fog történni ezekkel a dolgokkal, amikor befejezem? Ez az életem utolsó időszaka. Nem tudom, mennyi időm van még hátra.”