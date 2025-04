Durván lefogyott az Amerika pite sztárja – FOTÓ

Az Amerikai pite sztárja, a Jim Levensteint alakító Jason Biggs nem mindennapi fogyásról számolt be. A színész 35 kilót fogyott egy egészségügyi probléma miatt.

Jason Biggs 35 kilós fogyása mögött egészségügyi probléma áll

Jason Biggs maga döntött a fogyás mellett, de a döntésében az egészségi állapota befolyásolta

„Volt némi koleszterin-problémám” — mesélte az Amerikai pite sztárja a New York-i City Harvest gálán, hozzátéve, hogy a rengeteg jégkrém lehetett az oka, amit megvett, de ma már nem fagyizik. A 46 éves színész megváltoztatta az étrendjét és az edzésprogramját is, ez segítette a fogyásban.

„Ez egy utazás volt, amelynek következtében a koleszterinszintem 70 ponttal csökkent” — árulta el a sztár, aki azt nem tudja pontosan megmondani, hogy mennyi időbe telt, mire visszavette az egészsége feletti irányítást, Biggs úgy fogalmazott, hogy „eltartott egy darabig”.

Biggs, akinek saját bevallása szerint a kedvenc junk foodja a fagylalt, méghozzá egy West Village-i fagylaltozóban, elárulta, hogy most már nagyon ritkán, de megenged magának egy-egy falatot belőle, és olykor-olykor egy kevés sört is megiszik. Ez utóbbi már csak azért is érdekes, mert 2024 márciusában a színész felesége, Jenny Mollen „All the Fails” podcastjében nyíltan beszélt az egészségéről, beleértve a múltbeli küzdelmét az alkoholizmussal.