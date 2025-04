Kőkemény tupír és rendezetlen gubancok: pusztító hajbakik a királyi családból

A brit királyi család tagjának lenni sok kiváltsággal jár, de emellett számos szabályt és korlátozást is magában foglal, különösen a megfelelő imázs megőrzésével kapcsolatban.

A királyi család frizura választásai olykor megkérdőjelezhetőek. Forrás: Getty Images

4 alkalom, amikor a királyi család fodrásza nem adott időpontot

Nahát, ők is csak emberek?!

Mindannyian elképzeltük már, milyen lehet a királyi családban élni és minden bizonnyal ezeknek a fantáziálgatásoknak a középpontjában nem azok a szabályos állnak, amiket Katalin hercegnééknek nap mint nap be kell tartaniuk: a szoknyahossz, a dekoltázs, a cipő, a körömszín, mind-mind olyan részletek, amikről nem dönthetnek saját akaratuk szerint.

Tudtad például, hogy a nemes hölgyek csak a bal kezükben hordhatják a pénztárcájukat és soha nem szabad színes körömlakkot viselniük?

Bizony, ennyit a személyi szabadságról! De olcsó ár ez, ha minden nap profi kezükben szépülhetnek ahelyett, hogy a kád felé görnyedve, vizes kézzel próbálnák kiszedni a hajukból a beleragadt körkefét (megtörtént eset alapján). Nos, az alábbi képeket elnézve még az is előfordulhat, hogy ők jártak rosszabbul!

Kate Middleton

Katalin hercegné tincsei fodrász nélkül nem is annyira fenségesek

Forrás: Getty Images

Meg kell mondjuk, mindig is irigyeltük Katalin hercegné vastag, sűrű, mégis selymes tincseit, amik gyönyörűen keretezik szépséges arcát. Egészen addig, amíg meg nem láttuk ezeket a fotókat, ahol a szingapúri pára valami olyasmit varázsolt a hajából, amit még Monica Geller is megirigyelne. Ebből is látszik, hogy nincsen rózsa tövis nélkül, néha a legkönnyedebben kezelhető haj is megmutatja a foga fehérjét!

Meghan Markle

Meghan ezúttal nem tudta titkolni póthaját

Getty Images/ Getty Images

Sussex hercegnője mindig is igyekezett egy kis lázadást belecsempészni a királyi stíluskonvenciókba, azonban a frizurája legtöbbször tökéletesen hercegnőhöz méltó volt. Legtöbbször, de nem mindig! Az új Mersey Gateway Bridge megnyitó ünnepségén úgy tűnik, kicsit összeesküdtek ellene az elemek, ugyanis olyan kócos frizurával jelent meg, mint bármilyen halandó ember egy buli utáni shame walkon. A kommentelők persze azonnal felhördültek, szerintük a fura hajszerkezet a hajhosszabbításnak köszönhető, amit eddig a hercegné kiválóan titkolt.