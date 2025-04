Meghan Markle megint kiverte a biztosítékot a királyi családban: windsori kincseket árul a neten

Meghan Markle mindig is követendő divatikon volt, de most saját webshopjával még magasabbra tette a mércét. A hercegné kiváló ízlése a divat iránt eddig is köztudott volt, azonban most új szintre emelte a divatipar iránti elköteleződését. Az áruházban megtalálható kiegészítők, ruhadarabok és egyéb luxuscikkek minden bizonnyal a felső kategóriás vásárlók körét célozzák meg.

Meghan Markle új dobása

Forrás: Northfoto

Meghan Markel ismét kiverte a biztosítékot

A szakértők szerint Meghan webshopja komoly piaci rést tölthet be, hiszen a királyi család stílusát követő, exkluzivitást kereső vásárlói réteg előszeretettel költ minőségi darabokra.

Azonban nem mindenki fogadja pozitívan ezt a lépést. Sokan azzal vádoljak Meghant, hogy ismét a királyi múltját használja fel saját gazdasági előnyökre.

A híres Meghan Markle Instagram-poszt

Az önreklámozás őrületét tetézve Markle egy új fotót is posztolt magáról két gyermekével, Archie-val és Lilibettel. Az új weboldal elindítása kevesebb mint egy órával azután történt, hogy Meghan megosztotta az imádnivaló fotót magáról két gyermekével, miközben az As Ever márkát népszerűsítette. A fotó a cég Instagram-fiókján jelent meg Meghan saját oldalával együttműködve, a képen a trió gyümölcsöt szedeget saját kertjükben, a kaliforniai Montecitóban. A legújabb képen a gyerekek arca még mindig többnyire rejtve van, de Markle Instagram-fiókjának látogatói az eddigi legjobb pillantást vethetnek Lilibet oldalprofiljára és Archie összetéveszthetetlenül vöröses hajára.

A vitaindító Windsor ruha

A Windsor névre keresztelt ruha különös figyelmet kapott, hiszen sokan utalást sejtenek benne a brit királyi család felé. A Windsor ruha nagy hírnévre tett szert, titokzatos és kérdéses szerepe miatt a kollekcióban. Vajon ez a névválasztás tudatos marketingfogás, vagy csupán véletlen egybeesés? Az biztos, hogy a ruhadarab és általában a webáruház termékei komoly vitákat generálnak a rajongók és a kritikusok között. Ez a lépés közelebb hozhatja Meghant a divatipar elitjéhez, mások azonban szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy hosszútávon fenntartható-e ez az üzleti modell.