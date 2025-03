Meghan Markle szettje a tökéletes tavaszi összeállítás - Innen szerezd be

Egyre több híresség, például Martha Stewart, bizonyítja, hogy a könnyed elegancia elérése nem feltétlenül igényel ruhákat és szoknyákat, sőt, akár melegítőben is kiléphetsz az utcára, ha az egy letisztult, összeillő szett része. Meghan Markle legújabb szettje tökéletes bizonyítéka ennek a trendnek pedig egy olyan tavaszi alapdarab, amit te is könnyen beszerezhetsz. A sussexi hercegné Montecitóban ebédelt régi barátnőjével, Serena Williamsszel, és egy tengerészkék-fehér csíkos, összeillő szettet viselt, amely egy gombos inget és könnyed, bő szárú nadrágot tartalmazott. A szettjét ujjközös szandállal, egy oversized táskával és napszemüveggel tette teljessé.

Meghan Markle

Forrás: WireImage/Getty Images

Meghan Markle szettjét te is beszerezheted

A tavaszi hónapok beköszöntével a boltok kínálata is egyre inkább a könnyedebb anyagok használata felé fordul. Ha gardróbfrissítés előtt állsz, akár te is könnyen inspirálódhatsz a hercegnétől. A pizsamára hajazó szett a 2025-ös tavaszi divattrendek között szerepel, de már évekkel ezelőtt is divatos volt egy-egy pizsamaszettet viselni az utcán.

Meghan Markle nincs egyedül ezzel a trenddel, hiszen más hírességek is viselik a gombos ingből és hozzáillő nadrágból álló szetteket. Pamela Anderson például egy monokróm fekete változatot választott, amikor a Jimmy Fallon Show-ban járt. Az elöl végig gombos fazon könnyen rétegezhető a kiszámíthatatlan tavaszi időjárásban, Markle bő szárú nadrágja pedig légies és kényelmes választás.

Összegyűjtöttünk néhány hasonlóan könnyed szettet, amelyek beszerezhetsz a high street üzletek kínálatából. Szerencsére nemcsak ing- és nadrág-kombinációkkal találkoztunk, hanem elérhetőek mellények és különleges szabású toppok is, amelyektől a szetted még látványosabb lesz.

Ha Meghanhoz hasonlóan csíkosat viselnél

1. Mellény, ár: 9 995 Ft 2. Széles szárú nadrág, ár: 10 995 Ft

Forrás: mohito.com

Ha egy egyszínű szettre vágysz

1. CSÍKOS FELHAJTOTT UJJÚ ING, ár: 10.995 Ft 1. CSÍKOS PALAZZO NADRÁG, ár: 11.995 Ft 2. Rövid ujjú, kevert lenszövet ing, ár: 7,995 Ft 3. Hosszú, lágy esésű, elegáns nadrág, ár: 8,995 Ft

Forrás: zara.com, stradivarius.com,

Ha a zebraminta jelenleg a kedvenced

1. Zebramintás mellény lenkeverékből, ár 21 995 Ft 2. Wideleg zebramintás nadrág hajtásokkal, ár: 25 995 Ft

Forrás: shop.mango.com

Ha szívesen viselsz mintákat