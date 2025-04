A Met-gála 2025 lehetséges vendéglistája: megdöbbentő, kik vannak a meghívottak között

A Met-gála 2025. május 5-én kerül megrendezésre, az idei év számos újdonságot, érdekességet tartogat, amiről te sem akarsz lemaradni! A divatvilág jól ismert alakjai, mint Zendaya, Rihanna vagy A$AP Rocky mellett idén TikTok-sztárok és botrányhősök is meghívást kaptak. A vendéglistán ott találjuk Emma Chamberlaint és Bad Bunnyt is, ami már most garantálja, hogy az idei gála minden eddigi eseményt felülmúl majd. A Met-gála vörös szőnyeg pillanatai már most az év egyik legjobban várt eseményévé tették az estét.

Met-gála 2025 évi vendéglistája téged is meg fog lepni!

Forrás: Getty Images North America

A 2025-ös Met-gála vendéglistája még nem került hivatalosan nyilvánosságra, de a rendezvény körüli pletykák és a meghívottak körüli találgatások már most is nagy érdeklődést generálnak. A gála témája az "Superfine: Tailoring Black Style" lesz, amely a fekete közösség stílusát és a dandyizmus kultúráját ünnepli. A gála hivatalos vendéglistája, tervezői, ruhái a rendezvény előtt kerül nyilvánosságra, így a pontos részletek még titokban maradnak.

Met-gála 2025 - meghívottak és várható vendégek:

Co-chair-ek

A rendezvényt idén Pharrell Williams, Colman Domingo, Lewis Hamilton, A$AP Rocky és LeBron James vezetik, míg Anna Wintour, a Vogue főszerkesztője, mint mindig, szintén jelen lesz.

Host bizottság

A gála host bizottsága olyan neves személyiségekből áll, mint Simone Biles, Janelle Monáe, André 3000, Dapper Dan, Regina King, Sha’Carri Richardson, Usher, Olivier Rousteing, Tyla és Kara Walker

Várható vendégek

Bár a hivatalos vendéglista még nem ismert, várhatóan olyan sztárok is jelen lesznek, mint Zendaya, Rihanna, Shakira, Lizzo és a Kardashian család tagjai, Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Lady Gaga, Emma Chamberlain, Sza, Bad Bunny, Billie Eilish, Charlie xcx, Gigi Hadid, Bella Hadid, Sydney Sweeney, The Weeknd, Hailey Bieber, Selena Gomez, Lana Del Rey, Jenna Ortega, Dua Lipa, Timothée Chalamet, Doja Cat, Chappel Roan, Pedro Pascal.

Az idei év Met-gálája rengeteg meglepetést és újdonságot tartogat, már az eddigi információk alapján is! Ha te is alig várod az év legnívósabb divateseményét, ne aggódj tőlünk mindenről értesülni fogsz az esemény kapcsán!