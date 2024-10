Bejelentették a 2025-ös Met-gála tematikáját: eszerint öltöznek majd a hírességek

A Metropolitan Museum of Art Costume Institute tavaszi kiállítása 2025 tavaszán a Superfine: Tailoring Black Style címet kapja. A kiállítást Monica L. Miller, a Barnard Africana Studies professzorának 2009-ben megjelent Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity-ből (A divat rabszolgái: fekete dandyizmus és a fekete diaszpóra identitás stílusa) című könyve ihlette. A Vogue szerint a múzeum ruhadarabokat, festményeket, és fényképeket állít ki, amelyek mind a fekete férfiak kitörölhetetlen stílusát vizsgálja a dandyizmus kontextusában, a 18. századtól napjainkig. Ez az első olyan kiállítás, amely a dandyizmust és a fekete férfiak stílusának összefüggését vizsgálja, és ez lesz a 2025-ös Met-gála tematikája is.

Pharrell Williams, Anna Wintour és Lewis Hamilton, a 2025-ös Met-gála társelnökei

Forrás: Getty Images

A 2025-ös Met-gála társelnökei

A kiállítás tematikája mellett az is kiderült, hogy kik lesznek Anna Wintour mellett a rendezvény társelnökei: A$AP Rockyt, Pharrell Williamst, Colman Domingót és Lewis Hamiltont érte a megtiszteltetés. LeBron James tiszteletbeli elnökként vesz részt az eseményen.

Mikor rendezik meg a 2025-ös Met-gálát?

A 2025-ös Met-gálára május 5-én, hétfőn kerül sor New Yorkban, a Metropolitan Művészeti Múzeumban.

Mi lesz a dress code?

A 2025-ös dress code-ot a jövő év elején jelentik be.

Mi is az a Met-gála?

A Met-gála egy jótékonysági esemény és adománygyűjtés a Metropolitan Művészeti Múzeum Jelmezintézetének, amit hagyományosan a divatkiállítás megnyitójára időzítenek. Az eseményen évről évre nyolc számjegyű összegek gyűlnek össze.

Senki sem tudja, mi történik egy Met-gálán

Hogy milyen is egy Met-gála, azt nagyrészt titokban tartják - a vendégeknek be kell tartaniuk a telefontilalmat és a közösségi médiába sem posztolhatnak. Annyit tudni, hogy van egy nagyszabású vacsora és egy (vagy két) ismert előadó, és a résztvevőknek van idejük arra is, hogy felfedezzék a kiállítást. A 2024-es Met-gáláról itt írtunk bővebben.