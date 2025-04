Sokkoló hír érkezett! Meghalt a 80-as évek legendás zenésze

Mike Peters, a nyolcvanas évek legendás rockzenekarának, a The Alarm frontembere hosszú és kitartó küzdelem után hunyt el. A hírt a zenész feleségével közösen alapított jótékonysági szervezet, a Love Hope Strength szóvivője erősítette meg. Peters tavaly mondta le amerikai turnéját, miután nyakán egy gyanús csomót fedezett fel, amelyről hamarosan kiderült, hogy a Richter-szindrómának nevezett ritka vérrák okozta.

Mike Peters a 2017-es Tribeca Filmfesztiválon New Yorkban

Mike Peters nem először küzdött a vérrákkal

Az énekesnek évtizedek óta egészségügyi problémái voltak. Mindössze 36 éves volt, amikor 1995-ben először diagnosztizálták nála a vérrákot, de akkor is és később is határozottan úgy nyilatkozott, hogy nem hagyja, hogy a betegség egyetlen percet is elvegyen az életéből. Az elmúlt évben Manchesterben kezelték, és az úgynevezett Stellar klinikai kísérlet részeként Alcalabrutinib gyógyszert és R-Chop kemoterápiát kapott. Tavaly szeptemberben még úgy tűnt, hogy a kezelés sikeres.

„A manchesteri The Christie Hospitalból írok, ahol Adrian Bloor professzor most tájékoztatott arról, hogy teljes remisszióban vagyok” – írta akkor közösségi oldalán Mike Peters. „Ez nagyon fontos hír, különösen ha figyelembe vesszük, hogy tavaly áprilisban, amikor az agresszív Richter-szindrómát diagnosztizálták nálam, azt mondták, kezelés nélkül mindössze 2-12 hónapom lehet hátra” – tette hozzá.

Az énekes családja végig mellette állt: felesége, Jules, valamint két fia, a 20 éves Dylan és a 18 éves Evan mindenben támogatták. Még a legnehezebb időkben is megpróbált aktív maradni, napi öt mérföldet sétált kutyájával, Ziggyvel, és felesége bárjában DJ-ként is dolgozott.

Mike Peters halála előtt aktívan dolgozott azon, hogy felhívja a figyelmet az őssejtadományozás fontosságára. Feleségével együtt létrehozták a Love Hope Strength nevű jótékonysági szervezetet, amelyet ő maga „rock and roll rákellenes jótékonysági szervezetként” emlegetett. A szervezet az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban és Ausztráliában működik.