Dobó Katának nincs szüksége filterekre: elképesztően néz ki bikiniben - Fotó

Bombanőként robbant be A miniszter félreléppel a köztudatba, és azóta is a legszebb színésznők között szerepel. Dobó Kata 51 évesen is kirobbanó formában van, amit most meg is mutatott.

Dobó Kata hétköznapokon a visszafogott eleganciára esküszik

Forrás: Dobó Kata/Instagram

Dobó Kata rendezőként is ismertté vált

Bár Dobó Kata hírnevét A miniszter félrelép Marosi Tündéje alapozta meg: az ország jó nője, azóta bőven más kvalitásokat is felmutatott és rendezőként is megismerhette a világ. 2019-ben a Kölcsönlakás című filmmel debütált filmrendezőként, második rendezői munkája az El a kezekkel a Papámtól! című családi film lett, melyet 2021. december 9-én mutattak be a hazai mozikban. 2022-ben a legjobb mozifilm díját nyerte a San Diegó-i Nemzetközi Gyerekfilmfesztiválon.

Kislánya, Szofi kiköpött édesanyja

A színésznő kislánya, Szofi 12 éves és nagyon hasonlít gyönyörű édesanyjára. Kata nem gyakran mutat képet róla, de azt többször is hangsúlyozta, élete egyik nagy ajándéka, hogy anya lehet.