Ennyibe kerül a legolcsóbb jegy Jennifer Lopez budapesti koncertjére

Az Up All Night – Live in 2025 turné egyik kiemelt európai állomásaként július 20-án az MVM Dome színpadán lép fel Jennifer Lopez. A koncertre április 9-étől lehet jegyet vásárolni, a jegyárak már nyilvánosak.

Jennifer Lopez MVM Dome koncertjére nagy az érdeklődés

Forrás: Getty Images

A szervezők látványos show-t ígérnek, a beharangozó szerint az énekesnő legismertebb slágerei is elhangzanak majd. Az előadás iránt hatalmas az érdeklődés, Lopez ugyanis korábban még soha nem koncertezett Magyarországon.

Jennifer Lopez koncert az MVM Dome-ban: ennyibe kerülnek a jegyek

Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki látni akarja a popdívát, a legolcsóbb jegy ugyanis 49.000 Ft-ba kerül.:

- Kiemelt állójegy: 95 000 Ft

- 1. kategóriás ülőhely: 90 000 Ft

- 2. kategóriás ülőhely: 85 000 Ft

- 3. kategóriás ülőhely: 75 000 Ft

- Általános állójegy: 65 000 Ft

- 4. kategóriás ülőhely: 59 000 Ft

- 5. kategóriás ülőhely: 49 000 Ft

A budapesti MVM Dome az ország egyik legnagyobb és legmodernebb rendezvénycsarnoka, több mint húszezer fő befogadására alkalmas. A koncert várhatóan telt ház előtt zajlik majd.

Jennifer Lopez az elmúlt években nemcsak zenei karrierjével, hanem filmes szerepeivel és üzleti projektjeivel is rendszeresen a hírek középpontjába került. A mostani koncertsorozat az This Is Me... Now című albumához és az ahhoz kapcsolódó filmhez is kapcsolódik.