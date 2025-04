A legszebb szülők! - Kommentelők százezrei gratulálnak Palvin Barbinak és férjének

Palvin Barbi régóta Los Angelesben él, tökéletesen beilleszkedve a hollywoodi elit ragyogó életébe, rendszeres vendége a gáláknak és luxuspartiknak férjével népszerű színésszel, Dylan Sprouse-szal. A modell nemrégiben az Instáján osztott meg egy képet, amit imádnak a rajongók.

Palvin Barbi és Dylan Sprouse 2013. július 15-én házasodtak össze

Forrás: GC Images

Palvin Barbi lassan két éve házas

Bár Palvin Barbi már a hollywoodi sztárok közé tartozik, magyar gyökereire mindig büszke maradt. Korábban magyar nyelvleckéket is tartott a csatornáján, gyakran látogat haza, és az esküvője is Magyarországon volt. Nemrég férjével részt vettek egy anime tematikájú bulin, ahol nagy lelkesedéssel öltöztek be kedvenc One Piece karaktereiknek, Doffynak és Puddingnak. A kommentek áradata elárasztotta a közösségi médiát, sokan az animebeli szereplők kapcsolatára is utalva írták: Anyuci és apuci, Szülők, Istenem, mennyire gyönyörűek vagytok!, A legszebb szülők!