Sharon Stone jóképű fia lesz Hollywood legújabb szívtiprója: így néz ki a tetovált Roan – GALÉRIA

Bármennyire is szeretett volna gyermeket szülni, autoimmun betegsége miatt ez nem adatott meg a színésznőnek. Ezért fogadott három fiút is örökbe Sharon Stone, akik közül a legidősebb, Roan igazi szívtipróvá cseperedett. Mutatjuk, hogy néz most ki az egykor cuki szőkeség.

Sharon Stone az autoimmun betegsége miatt többször vetélés után fogadta örökbe 2000-ben az akkori férjével, Phil Bronsteinnel Roant, majd a válása után a színésznő még két fiút fogadott örökbe, akkor már egyedülálló szülőként, Lairdet és Quinnt, 2005-ben és 2006-ban. A kis Roan azóta felnőtt, s noha picinek is igazán szép kisfiú volt, mára Hollywood legújabb szívtiprója lett belőle. Az egykor apró szőke herceg, Sharon Stone fia ma már egy tetovált szívtipró

Forrás: WireImage Sharon Stone fia, Roan a tetovált modell Roan 2020-ban az egyik amerikai magazin arca volt, az Instagramon közel 10 ezer követője van, zömében nők, akik nem mondhatják, hogy kedvencük nem kényezteti el őket a fotóival. Roan imádja a kamerát, szívesen pózol neki, és még szívesebben osztja meg a róla készült fotókat. Mint amilyen a következő két galéria is. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Nineteen92 (@nineteen92mag) által megosztott bejegyzés Saron Stone fia nyilvánvalóan tudja, hogy a külseje nem elhanyagolható, a fotók is azt tanúsítják, hogy Roan tökéletesen tisztában van azzal, hogy odavannak érte a hölgyek. Érte és a tetoválásaiért. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Nineteen92 (@nineteen92mag) által megosztott bejegyzés