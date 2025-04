Budapesti étteremben mulatott Keanu Reeves - Annyira felismerhetetlen a világsztár, hogy elmennénk mellette az utcán

Budapesten forgat Keanu Reeves — a világsztár Ruben Östlund The Entertainment System Is Down című vígjátékában Kirsten Dunsttal, Woody Harrelsonnal, Daniel Brühllel és Tobias Menziesszel játszik együtt.

Keanu Reeves Budapesten forgat

Forrás: © JLPPA/Northfoto

Keanu Reeves felismerhetetlen, bárki elmenne mellette az utcán

A John Wick sztárja az egyik forgatási szünetet használta ki arra, hogy meglátogasson egy budapesti éttermet, ahol a mexikói konyha ízeivel találkozhatnak az éhes emberek, mint amilyen Keanu Reeves is lehetett, amikor betért a vendéglőbe, ahol melegszívű fogadtatásban részesült. A személyzet felismerte és közös fotót is készített vele, de a képet elnézve a színész mellett nagy eséllyel többen mennek el, mint ahányan felismerik. Nem csoda, a megjelenése nem éppen egy hollywoodi sztár külsejét idézi. Hogy ez az éppen forgatott filmnek szól, vagy Keanu szívesebben tűnik el a tömegben, mint hogy kitűnne belőle, ki tudja.

Ami tény, hogy az étterem dolgozói és látszólag Keanu Reeves is örült a találkozásnak.

„Amikor John Wick/Neo besétál az éttermedbe... és szereti az ételedet. Köszönjük a felejthetetlen látogatást magának a legendának, Keanu Reeves-nek!” — írta az Instagram-posztban vendéglő.