10 legjobb szakítós film, ami segít átvészelni a nehéz napokat is!

The Holiday – Holiday (2006)

Két kontinens, két nő, két összetört szív – és egy sorsfordító lakáscsere. Amanda (Cameron Diaz) és Iris (Kate Winslet) két külön világban élnek, de közös bennük, hogy épp egy nehéz szakításon vannak túl. Lakást cserélnek, és ezzel az életük is gyökeresen megváltozik. A film bájos, romantikus, és tele van reménnyel, érzelmekkel, életbölcsességekkel. Megmutatja, hogy néha egy kis környezetváltás csodákat tehet, és hogy az újrakezdés bárhol megtörténhet, akár egy angol vidéki házikóban, akár egy napsütötte kaliforniai villában.

Frances Ha (2012)

Egy szakítás nem csak párkapcsolati lehet – barátság is. Frances egy 27 éves táncos New Yorkban, aki kicsit elveszettnek érzi magát, miután a legjobb barátnője más úton kezd el járni. A film érzékenyen és valósághűen mutatja be, hogy nemcsak romantikus kapcsolatok érhetnek véget fájdalmasan, és hogy mennyire fontos boldogulni önállóan is. Melankolikus, vicces és rendkívül emberi film, ami segít átvészelni az identitásválságos időszakokat is.

Midsommar – Fehér éjszakák (2019)

Nem tipikus szakítós film – de annál emlékezetesebb. Ha túlestél egy toxikus kapcsolaton, és azt érzed, valami nagyon másra vágysz, akkor ez a horror-elemekkel átszőtt dráma pontosan az lesz, amit keresel. Egy svéd faluban játszódik, ahol minden látszólag békés, de valójában semmi sem az. A főszereplő Dani útja sötét és fájdalmas, de felszabadító is. A film nem mindenki ízlése, de ha meg akarod nézni, hogyan lehet szó szerint elégetni a múltat, akkor ne hagyd ki.

Under the Tuscan Sun – Napsütötte Toszkána (2003)

Egy válás, egy olasz villa, és egy új élet ígérete. Frances férje elhagyja, ő pedig impulzívan vásárol egy omladozó házat Toszkánában. Miközben a házat próbálja felújítani, saját életét is újra felépíti. A film lassú, de gyönyörű, megtanítja, hogy néha az élet legszebb pillanatai akkor jönnek, amikor nem számítunk rájuk. És hát... ki ne akarna tésztát enni napsütéses olasz tájakon, miközben újra megtalálja a boldogságot?