Itt a bizonyíték! Jude Law 9 éves lánya kész sztár – és pont olyan, mint az édesapja

A Married To The Game című sorozatban Premier League-focisták partnereinek életét követhetik nyomon a nézők, köztük Cat Cavelli (alias Cat Harding) és párja, az Arsenal játékosa, Jorginho is szerepel. A műsorban feltűnik a nő Jude Law-tól született lánya, a kilencéves Ada is.

Jude Law lánya, Ada is a reflektorfénybe lép

Ada a sorozat egyik epizódjában szerepel, ruhapróbán vesz részt, valamint ellátogat egy színészet magánórára is - a közönség ebből már gyaníthatja, hogy a kislány a szülei nyomdokaiba szeretne lépni. Édesanyja szerint Ada már most komolyan veszi a karrierépítést. „Nagyon fontos számomra, hogy Ada kövesse az álmait, szuper kreatív, és egyértelműen ez az az út, amin elindul” – nyilatkozta Cat.

A 34 éves énekesnő ugyanakkor azt sem titkolja, hogy aggódik egy kicsit. „Ideges vagyok, mert tudom, milyen a zeneipar, kockázatos, ezért egy kicsit ellentmondásos a helyzet.” Ennek ellenére támogatja lánya törekvéseit, és már most felkészíti a kihívásokra. „Elmagyaráztuk neki, hogy fel kell készülnie a sok visszautasításra, de minden meghallgatást tanulási folyamatnak kell felfognia, és nem szabad hagynia, hogy ez hatással legyen rá, vagy rombolja az önbizalmát.”

Cat Cavelli és Jude Law kapcsolata 2014-ben kezdődött, amikor a színész épp Csehországban forgatott. Bár még Ada születése előtt különváltak, azóta is kapcsolatban vannak egymással. Cat korábban dicsérte Jude-ot a gyakorlatiasságáért, és jó apának nevezte. „Sokkal inkább hasonlít Jude-ra, nem hasonlít rám. Jude vicces és kedves” – mondta Cat egy korábbi interjúban.

Jude Law jelenleg hét gyermek édesapja, különböző kapcsolataiból született gyermekeinek életkora, neme és neve csak részben ismert. Ada a hollywoodi színész ötödik gyermeke.