Lánya felfedte: ez volt Val Kilmer halálának valódi oka - A torokrákot legyőzte, ezt a kórt azonban már nem tudta

Hollywood egyik legnagyobb ikonja örökre távozott. Val Kilmer aki olyan filmekben szerepelt, mint a Batman, Top Gun egyszer már a torokrákot is legyőzte. Halálának részleteiről lánya, Mercedes számolt be.

Val Kilmer halálnak körülményeiről lánya, Mercedes számolt be.

Forrás: Getty Images

Val Kilmer-filmek, amik halhatatlanná tették

Ugyan 65 éves korában elhunyt Val Kilmer, filmográfiája révén azonban örökre velünk marad. Legtöbben bizonyára a Top Gun, illetve Batman filmekből ismerik – utóbbiban a címszereplő denevérgúnyás Bruce Wayne-t formálta meg.

Filmográfiája azonban 104 filmet takar, melyek közül a Jim Morrison életrajzi film, a The Doors, a Nagy Sándor, a hódító, valamint a Ragadozók kiemelkedő.

A legendás színész azonban vígjátékokban, drámai szerepekben is helytállt négy évtizedes pályafutása alatt, ám egy tragikus betegség miatt 10 év kényszerpihenőre kényszerült.

Így küzdött meg Val Kilmer betegségével, a torokrákkal

Hosszas spekulációk után végül egy 2017-es interjúban ismerte be a színészlegenda, hogy torokrákkal küzdött. 2015-ben vérzést találtak a torkában, amiről kiderült, hogy torokrák, ám akkoriban Val Kilmer hevesen tagadta a pletykákat. Rákdiagnózisát követően a színész sugárkezelésen és kemoterápián is átesett, de tracheostoma is behelyezésre került, ami maradandó változást okozott a hangjában.

Erről így nyilatkozott az életéről szóló dokumentumfilmben: „Most, hogy nehezebb beszélni, jobban szeretném elmesélni a történetemet, mint valaha.”

Épp a torokrák volt annak az oka, hogy a színész hosszú időre visszavonult a rivaldafénytől. Noha Val Kilmer betegségén végül felülkerekedett, egy másik kór viszont legyőzte, amiről lánya Mercedes Kilmer számolt be.

Ez volt Val Kilmer halálának valódi oka

Noha a szörnyűséges torokrákból sikerrel felépült, ám egy tüdőgyulladás ellen már nem tudta felvenni a harcot. Val Kilmer 2025. április 1-jén hunyt el Los Angeles-i otthonában, Kaliforniában. Szakértők szerint a légzést nehezítő tüdőgyulladás különösen veszélyes ráktúlélőkre, akiknek gyengébb az immunrendszerük. Val Kilmer fiatalon robbant be a köztudatba, de egészen utolsó éveiig aktívan dolgozott.