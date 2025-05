Gyönyörű felnőtt nő lett Suri Cruise — A sztárcsemete Katie Holmes kiköpött mása

Kétségtelen, hogy Suri Cruise jó genetikával rendelkezik. Anyja, Katie Holmes szépsége épp úgy vitathatatlan, hogy apja, Tom Cruise is sok nő szívét megdobogtatta már az elmúlt évtizedekben, és nem csak a kaszkadőröket megszégyenítő mutatványaival.

Suri Cruise sok időt tölt Katie Holmesszal, de apját, Tom Cruise-t hanyagolja

Forrás: AFP

Suri Cruise Katie Holmes klónja is lehetne

Sokan emlékeznek mg a Dawson és a haverok című tinisorozatra. Több színész is ott kezdte a hollywoodi karrierjét. Így volt ezzel Katie Holmes is, aki nemcsak a sztárságot köszönheti a sorozatnak, de azt is, hogy lehetősége adódott elcsavarni Hollywood szívtiprójának, Tom Cruise-nak a fejét is. Hogy később megbánta, hogy hozzáment a szcientológiai egyház oszlopos tagjához, az tény, hiszen elváltak. Ugyanakkor ennek a kapcsolatnak köszönheti, hogy megszülethetett Tom Cruise-zal közös lánya, Suri Cruise. Aki mostanra felnőtt nő lett, és ránézésre olyan, mintha anyja ikertestvére, de legalábbis a klónja lenne. Ezt bizonyítják a saját Instagram-oldalán látható képek is.

Suri nemcsak gyönyörű, de mostanra átlátja, hogy nem olyan vidám az élet a reflektorfényben, mint amilyennek elsőre látszik, ezért tudatosan, és egyre inkább távol tartja magát Hollywood csillogásától, és hétköznapi egyetemistaként éli a mindennapjait.