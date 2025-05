Dakota Johnson visszahozta a 2000-es évek egyik legkényelmesebb ruháját

Nem tudjuk, Dakota Johnson titokban divatidőgépet épített-e a nappalijában, vagy csak érzéke van ahhoz, hogy pontosan tudja, mikor mit kell újra menővé tenni – de az biztos, hogy amit most visszahozott, az nem csak trendi, hanem elképesztően kényelmes is. Igen, a slip dress-ről beszélünk, más néven a „hálóing, de a városban”-ruháról, ami a 2000-es évek elején még Paris Hilton, Lindsay Lohan és a Spice Girls gardróbjának is stabil szereplője volt.

A cannes-i filmfesztiválon, Dakota Johnson mindenkit elkápráztatott az egyszerű slip-out ruhájával.

Forrás: Northfoto

Dakota Johnson visszahozta a legkényelmesebb ruhát– És mi örömmel aláírjuk

A US Weekly szerint Dakota egy fekete, spagettipántos slip dress-ben jelent meg a cannes-i filmfesztiválon, amit minimális sminkkel, és a szokásos „Dakota vagyok, és bármiben úgy nézek ki, mint egy Chanel kampány” attitűddel párosított. A ruha pontosan azt a határt súrolja, amitől egy hálóing és egy vörös szőnyeges darab közti különbség elmosódik – de ez most nem is baj.

A slip dress a maga idejében afféle szimbóluma volt a „nem törődöm vele, mégis hibátlan vagyok” stílusnak, és őszintén szólva, már hiányzott. Nincs benne derékszorító, nincs felesleges fodor, csak puha anyag, ami simul, leng, és közben megengedi, hogy egy ember levegőt is vegyen. Forradalmi, ugye?

És Dakota nem csak egyetlen példány kedvéért ásta elő a stílust. Az utóbbi hónapokban többször is választott hasonló szabású darabokat – mintha egy csendes kampányt vezetne a „komfort is lehet divatos” mozgalom élén.

A trend persze nem egyedül neki köszönhető

A divatházak is újra felfedezték a slip dress-ben rejlő lehetőségeket. A 2025-ös tavaszi kollekciókban már Miu Miu-tól a Versace-ig mindenki előkapta a régi mintákat – persze új anyagokkal és modernebb szabással.

Mégis, valahogy Dakota Johnson lépése kellett ahhoz, hogy a közönség is elhiggye: ha ő felveszi, akkor mi is felvehetjük. Még ha nem is nézünk ki közben úgy, mint aki épp a Szürke 50 árnyalatának következő részébe tart.

Szóval ha van otthon egy elfeledett, régi „hálóingszerű” ruhád, most jött el az ideje, hogy leporold. Vagy irány a vintage butik, ahol valószínűleg már más is keresgél – Dakota után szabadon. Mert ha a 2000-es évek egy dolgot jól csináltak, akkor az a „kényelmes, de szexi” volt.