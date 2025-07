Károly király szakított a királyi dresszkóddal – Így írja újra a divatot a palotában

Ki gondolta volna, hogy egy fehér teniszpóló megrengetheti a brit monarchia öltözködési alapjait? Hát Károly király biztosan. A király úgy döntött hogy, ideje végre leporolni a Buckingham-palota dresszkódját és szabad utat adni a sportos eleganciának.

Károly király újraírta a királyi divatot.

Forrás: Getty Images

Károly király újraírta a divatot a palotában

A történelmi pillanat nem a trónteremben, hanem – meglepő módon – a palota teniszpályáján történt.

Károly király ugyanis felülírta a régóta fennálló szabályt, miszerint a Royal Household teniszklub tagjai csak teljesen fehér öltözetben játszhatnak. A jövőben már megengedett a színes sportviselet is – ami talán apróságnak tűnik, de a monarchiában ez egyenértékű egy divatforradalommal.

A People Magazin szerint, a döntés mögött az a vágy áll, hogy a palotai sportélet kevésbé legyen „Wimbledon light”, és inkább tükrözze a modern szellemiséget. Úgkirályy tűnik, Károly nemcsak a környezetvédelemre, hanem a kényelmes és korszerű öltözködésre is szívügyeként tekint – végre egy király, aki nemcsak koronát, hanem sneakert is viselne, ha tehetné.

Persze, a brit etikettőrök már most izzadnak, hiszen mi jöhet ezután? Kockás zokni a vacsorán? Edzőcipő a koronázási szertartáson? Nos, nem valószínű, de annyi biztos: ez a döntés üzenetértékű. A palota ajtajai résnyire kinyíltak a 21. század felé, és ha lassan is, de a királyi divat is kénytelen követni a kort.

A palota hivatalosan nem kommentálta a döntést, de a brit közvélemény már most osztva-lájkolva ünnepli a „fehér szabály” végét.