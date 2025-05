A legendás műsorvezető, aki pár nap múlva a 99. születésnapját ünnepelheti, szerdán, új filmje, az Ocean: With David Attenborough bemutatója előtt nyilatkozatban azt monda, hogy tudja, hogy élete végéhez közeledik, de szeretné megélni a 100. születésnapját is.

Hamarosan 99 éves lesz David Attenborough, aki 100 évig szeretne élni

Forrás: POOL

David Attenborough egyetlen dolgot változtatott az étrendjén azért, hogy majd megünnepelhesse a 100. születésnapját is

Egy 2017-es interjúban a vadvédelmi szakértő elárulta azt az egyetlen apró étrendi változtatást, amely segíthet neki elérni az egy évszázados életkort.

„Változtattam az étrendemen, de nem drámai módon. Hónapok óta nem ettem vörös húst. Be kell vallanom, eszem sajtot, és halat is. De összességében az elmúlt években sokkal vegetáriánusabb lettem, mint valaha is gondoltam volna” — nyilatkozta

Az utóbbi években egyre több ember döntött úgy, hogy lemond a vörös húsok – beleértve a marha-, bárány-, birka-, sertés- és borjúhús – fogyasztásáról, attól tartva, hogy ezek az ételek káros hatással vannak az egészségükre. Egyes kutatások szerint a vörös húsok fogyasztása növelheti annak valószínűségét, hogy valaki rákos, szívbeteg vagy II. típusú cukorbeteg lesz.

A megjegyzései azután kerültek újra napvilágra, hogy a vadon élő állatok szakértője egy megrázó és őszinte nyilatkozatban arról beszélt, hogy élete végéhez közeledve milyen felismerésekre jutott.

„Amikor fiatal fiúként először láttam a tengert, úgy gondoltam rá, mint egy hatalmas vadonra, amelyet meg kell szelídíteni és uralni az emberiség javára. Most, hogy életem végéhez közeledek, tudom, hogy ennek az ellenkezője igaz. Miután közel száz évet éltem ezen a bolygón, most már megértettem, hogy a Föld legfontosabb helye nem a szárazföldön, hanem a tengeren van” — mondta el David Attenborough.