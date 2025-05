Károly király és David Becham egyértelmű üzenetet küldött Harry hercegnek és Brooklyn Beckhamnek

David Beckham meglepetésszerűen tűnt fel a londoni RHS Chelsea Virágkiállítás nyitónapján, ahol Károly királlyal és Kamilla királynővel találkozott a King's Foundation támogatására szervezett eseményen. A futballlegenda, aki idén ünnepelte 50. születésnapját, öltönyének gomblyukában az uralkodó tiszteletére nemesített újfajta rózsát viselt, amelyet „The King’s Rose” néven mutattak be első alkalommal a nagyközönségnek.

David Beckham és Károly király bizalmas beszélgetése

Forrás: Getty Images

Károly király és David Beckham a találkozóval a fiaiknak üzentek

Károly király és Kamilla királyné meleg üdvözölték a sportolót. „Felség, nagyon örülök, hogy látom” – mondta Beckham Kamillának, aki a rózsára mutatva így válaszolt: „Ez annyira gyönyörű. Gratulálok.” Az eszmecsere során a király egyetlen, sejtelmes kérdést tett fel: „Megkaptad, ugye?”, amire Beckham így felelt: „Hihetetlen volt, köszönöm, nagyon kedves volt.” A királyné ehhez csak annyit tett hozzá: „Örülök, hogy újra látlak, örülök, hogy megkaptad a rózsákat.”

A Királyi Alapítvány nagyköveteként David Beckham a Highgrove Shop standjánál is részt vett a bemutatón, ahol az eladásokból származó bevételek teljes egészében a jótékonysági szervezet munkáját támogatják.

A találkozó időzítése különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy néhány nappal korábban Harry herceg és Meghan Markle titkos vacsorát tartottak otthonukban Brooklyn Beckham és felesége, Nicola Peltz társaságában. A The Sun információi szerint a két nő „megtalálta a közös hangot”, miután mindkettőjüket azzal vádolták, hogy veszekedést szítottak a férjeik családjaiban. David Beckham most először vett a rangos virágkiállításon, köztudtott róla, hogy rajong a kertészkedésért és méhei is vannak.