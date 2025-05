Elfújta a szél, Óz, a nagy varázsló: az AI megmutatta, hogy néznének ki az ikonikus hollywoodi filmek színésznői mai szemmel – GALÉRIA

A klasszikus hollywoodi dívák– Vivien Leigh, Ingrid Bergmann, Greta Garbo, Judy Garland és Audrey Hepburn – nemcsak a vásznon, hanem a ruhatárunkban is maradandót alkottak. Az ötvenes-hatvanas évek eleganciáját és letisztult vonalait máig visszaköszönni látjuk a divatvilágban. Nem véletlen, hogy a divatházak szezonról szezonra újraértelmezik a monokróm outfiteket, a keskeny derekat és a vastag napszemüveget – mindezt olyan ikonoknak köszönhetően, akik már jóval az Instagram-filterek előtt is mindent tudtak a megjelenésről.

Hollywoodi dívák mai szemmel.

Forrás: Getty Images

Ilyen stílusikonok lennének ma a klasszikus hollywoodi dívák

Ezek a nők a „fashion before it was cool” élő szobrai voltak. Audrey Hepburn például egyetlen fekete ruhával írt történelmet, miközben Judy Garlandot a bájos kockás ruhácskája tette halhatatlanná. Nem volt stylistcsapat, csak stílusérzék – és egy kis varázslat a stúdiók szabászatából. Ma, amikor a „quiet luxury” trend hódít, gyakorlatilag mind visszanyúlunk ezekhez a letisztult, időtlen figurákhoz.