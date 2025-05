Legendás színésznők, akikről a Disney-hercegnőket rajzolták: ikonikus legendákról mintázták a karaktereket

A Disney Princess: Beyond The Tiara (Disney-hercegnők: a korona mögött) című filmeben vallottak arról a rajzolók, hogy gyakran több híresség fotója is előttük van, amikor elkezdenek egy új hercegnőt életre hívni. Sok esetben azok a színésznők inspirálták az alkotókat, akik a hangjukat kölcsönözték a figuráknak. De voltak olyan esetek is, amikor más hírességek voltak a modellek. Grace Kellytől kezdve Christie Brinkley-ig számos meseszép színésznő volt hatással a kedvelt Disney-hercegnők elbűvölő ábrázatára.

A Disney-hercegnőket híres színésznők ihlették. Megjelenésükben és karakterükben egyaránt az ikonokat tükrözik

A kedvenc Disney-hercegnők mögött álló ikonikus múzsák

Jean Harlow és Claudette Colbert: Hófehérke

Hófehérke vékonyka szemöldöke és rövid, tömött, ében fekete haja nem az alkotók fantáziájának szüleménye. A korszakban több akkor igen nagy népszerűségnek örvendő színésznő is büszkélkedhetett ezekkel a karakterjegyekkel. Többek között: Jean Harlow, Claudette Colbert és Marlene Dietrich is hatással voltak az egyik első Disney-hercegnő megjelenésére. A legelső változatokon még nagyobb feje és hatalmas baba szemei voltak Hófehérkének, amit Grim Natwick tervezett, aki Betty Boopon is dolgozott.

Bal oldalt Jean Harlow, középen Hófehérke, jobb oldalt pedig Claudette Colbert látható

Ki más ihlethette volna Hamupipőkét, mint Grace Kelly?

Gyönyörű, aranyszínű fürtök, finom, lágy arcvonások, eredendően arisztokratikus kisugárzás, és lehengerlően természetes báj. Ez a leírás teljesen megfelel a színésznőből lett monacói hercegnőre, és egyben Hamupipőkére is. Igaz? Természetesen, hiszen Grace Kelly ihlette a mesebeli hercegnőt.

A monacói hercegné és Hamupipőke

Audrey Hepburnt figyelte a Csipkerózsika alkotója rajzolás közben

Egy picit ellentmondásosnak hangozhat elsőre, hiszen Csipkerózsika egy szőke szépség, a színésznő pedig az egyik legismertebb sötét hajú díva. De ha egy kicsit jobban megvizsgáljuk a figurát, felfedezhetőek benne Audrey Hepburn jellegzetes vonásai, mint a dúsabb szemöldök és a kifejező szemek. Sőt, az Audrey Hepburn által az 1953-as Római vakációban viselt ruhák bizonyos elemei is felbukkannak a rajzfilm főhősének ruhadarabjain.

Audrey Hepburn a sötét hajú szépség a szőke hajú Csipkerózsika karakterének ihletője

Christie Brinkley-ről Arielt mintázták

A kis hableány haját eredetileg szőkének szánták, amilyen haja Christie Brinkley-nek is volt az 1980-as évek végén. Azonban a csavar a dologban, hogy Glen Keanet, a karakter atyját a felesége is inspirálta: Sherri Stoner színésznő adta Ariel mozdulatait és arckifejezését.