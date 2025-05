Ez már mindenkinek sok volt! Jennifer Lopez a táncosaival csókolózott a színpadon, kikeltek magukból a rajongók

Jennifer Lopez ismét a figyelem középpontjába került – de ezúttal nem szakmai teljesítményével, vagy csodás ruháival. A 2025-ös American Music Awards háziasszonyaként egy nagyszabású, látványos show-val indította az estét – a produkció közben több táncosával is csókolózott. A jelenet hatalmas felháborodást váltott ki a közösségi médiában.

Jennifer Lopez az egyik háttértáncosával csókolózik

Forrás: Getty Images

Az előadás során Lopez előbb egy férfi, majd egy női táncosával is csókot váltott, miközben Teddy Swims, Tinashe, Kendrick Lamar és Beyoncé dalaira táncolt. A koreográfia része volt a szexuális töltetű mozgás, amit a látványvilág és a hangulat is erősített, és ezt a közönség még el is bírta volna, a csókjelenetktől azonban a rajongók besokalltak.

A kommentelők nem kímélték Jennifer Lopezt

A fellépés után azonnal felrobbantott az X-et (korábban Twitter). „Jennifer Lopez miért csókolgat mindenkit a színpadon?” – írta egy felhasználó, míg mások „undorítónak” és „szánalmasnak” nevezték az előadást. Többen azt is felvetették, hogy válás után az énekesnő megzavarodott, és bármire képes lenne, hogy megbotránkoztassa Ben Afflecket. A YouTube-on ezzel szemben sokan védelmükbe vették Lopezt, kiemelve, hogy ismét bebizonyította: nemcsak énekesnő, hanem komplett showműsorokat szállít.

AMA: két év után tért vissza a díjátadó

A díjátadó két év kihagyás után tért vissza, új kategóriákkal és a rajongók szavazatai alapján kiosztott díjakkal. Az est során fellépett többek között Benson Boone, Reneé Rapp, Lainey Wilson, Blake Shelton, Gwen Stefani és Gloria Estefan is. A gála csúcspontja Janet Jackson visszatérése volt: az ICON-díjas előadó hét év után lépett ismét élőben színpadra.