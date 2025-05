Senki sem tudja eldönteni, volt-e bugyi Jennifer Lopezen: extrém merész ruhában vonult a vörös szőnyegen – FOTÓ

A testszínű, lágyan omló anyagból készült estélyi nemcsak a hasat és a dekoltázst hagyta szabadon, oldalt is teljesen nyitott volt, a drámai hatást pedig a szoknyarész igen magas sliccelése is fokozta. A ruha elülső részét mindössze néhány arany karika tartotta össze. A mély kivágás láttan többen is feltették a kérdést: vajon viselt-e Jennifer Lopez alsóneműt az eseményen?

Jennifer Lopez simét merész ruhában villantott

Forrás: Getty Images

Jennifer Lopez nem szégyenlős

Jennifer Lopez magabiztosan pózolt a kamerák előtt, kicsit sem feszélyezte a kivágott ruha. Gyakorlott már a hasonéó darabok viselésében, többször is láthattuk már az évek során meztelenruhában. Bronzosított bőre és laza, hullámos frizurája tökéletesen passzolt az összhatáshoz. A megjelenését aranyszínű szandállal és visszafogott ékszerekkel egészítette ki.

A közösségi médiát gyorsan ellepték a találgatások: „Bugyi nélkül? Teljesen elképesztő!” – írta egy kommentelő, míg mások szerint ez az outfitt az ikonikus J.Lo-pillanatok közé fog kerülni. Egy dolog biztos: Jennifer Lopez ismét bebizonyította, hogy ha divatról van szó, nála nincsenek félmegoldások.