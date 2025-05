Borzasztó helyzetben Justin Bieber: milliárdos felesége tartja el a csóró zenészt

A Rhode szépségmárka alapítója, Hailey Bieber szerdán jelentette be, hogy megállapodást kötött az e.l.f. Beauty-val. A tranzakció értéke elérheti az 1 milliárd dollárt – ebből 800 milliót készpénzben és részvényben fizetnek, míg 200 millió dollár teljesítményalapú kifizetésként érkezhet a márka hároméves növekedésének függvényében. Justin Bieber ezzel szemben elszegényedett.

Justin Bieber felesége, Hailey Bieber milliárdos üzletet kötött

Forrás: Getty Images

Hailey Bieber életében új fejezet kezdődik, Justin Bieber múltja viszont beárnyékolja a mindennapjait

A cég sajtóközleménye szerint az e.l.f. Beauty 600 millió dolláros hitellel finanszírozza a felvásárlást. Hailey Bieber Instagram-posztjában azt írta: „Amikor 2022-ben elindítottam a @rhode-ot, nagy álmaim voltak a céggel kapcsolatban." Hozzátette: „Most új fejezet kezdődik, izgatottan, büszkén várom a közös munkát.”

A bőrápolási márka kreatív igazgatója és innovációs vezetője továbbra is Hailey Biber marad, aki mostantól stratégiai tanácsadói szerepet is vállal a felvásárló cégnél.

Eközben azt pletykálják, hogy Justin Bieber anyagi nehézségekkel küzd, erről számolt be a Page Six és a TMZ is. A hírek szerint a Justice turné 2022-es lemondása után rengeteg adósságot halmozott fel a zenész. Korábbi menedzsere, Scooter Braun állítólag 8 millió dolláros kölcsönnel segítette ki az énekest, hogy valamennyire egyenesbe jöjjön. Justin vagyona jelenleg körülbelül 300 millió dollárra tehető, de úgy tudni, hogy megdöbbentő összegeket költ el havonta, így a pénze egyre csak fogy.

Bár Justin Bieber képviselője határozottan cáfolta, hogy pénzügyi gondjai lennének a zenésznek, több forrás is megerősítette, hogy jelenleg Hailey tartja el a családot.