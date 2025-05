Meghalt az ikonikus színészlegenda: "most már a túlvilági címlapon szerepel"

Ed Gale Los Angelesben halt meg május 27-én. A színész élete végén hospice-ellátást vett igénybe, halálának okát nem hozták nyilvánosságra.

Meghalt Ed Gale, Chucky ikonikus megformálója

Forrás: Getty Images North America

Hospice-házban érte a halál a kultikus filmszereplőt: Ed Gale imádta Hollywoodot

Ed Gale - aki élete végét hospice-házban töltötte - olyan kultikus filmekben játszott, mint a Howard, a kacsa és a Chopper Chicks in Zombietown, de feltűnt Az elveszettek földjében, a Sabrina, a tiniboszorkányban és a Űrbalekokban is. Gale unokahúga, Kayse Gale Facebook-bejegyzésben emlékezett meg nagybátyjáról: „Nehéz szívvel és meglepően könnyű koporsóval jelentjük be nagybátyánk hirtelen halálát” - írta és hozzátette, Ed kedvenc szerepe a „vicces nagybácsi” volt, és szeretetét úgy fejezte ki, hogy megosztotta unokahúgaival a szórakoztatóipar és Hollywood iránti rajongását. Az unokahúg visszaemlékezésében felidézte azt is, hogyan kezdődött nagybátyja pályafutása: „20 évesen, mindössze 41 dollárral a zsebében és nagy álmokkal Kaliforniába stoppolt, hogy szerencsét próbáljon. Ed Gale meghajolt még utoljára, és most már a túlvilági címlapon szerepel” - írta Kayse.