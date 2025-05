Kylie Jenner nem bír leszállni Timothée Chalamet-ről − Heves csókcsata a pálya mellől − FOTÓ

Lehet, hogy a New York Knicks kikapott a Miami Heattől, de a nézők egyértelmű nyertesei voltak az estének: Kylie Jenner és Timothée Chalamet olyan forró csókcsatába kezdtek a pálya szélén, hogy a sportesemény hirtelen egy romantikus drámába fordult át – popcorn nélkül.

Kylie Jenner és Timothée együtt nézték a kosárlabda meccset

Forrás: Getty Images North America

Kylie Jenner és Timothée Chalamet forró csókja egy NBA-meccsen

A páros már jó ideje együtt van, de tűnik, a romantika náluk nem lankad, sőt: az elmúlt hónapok visszafogottabb nyilvános megjelenései után most újra felkapcsolták a reflektort a kapcsolatukra. A Page Six beszámolója szerint, a fiatal sztárpár a meccs alatt többször is egymásba gabalyodott, ölelkeztek, nevettek, és természetesen csókolóztak – nem is akárhogyan.

A szerelmesek nem bírtak magukkal

Forrás: Forrás: Norhfoto

A pillanat természetesen nem maradt dokumentálatlanul: a közösségi média egy emberként kapta fel a jelenetet, ami úgy nézett ki, mintha egy Netflix-teen drama castingjáról szöktek volna meg a főszereplők. Timothée elegánsan hanyag, Kylie makulátlanul sminkelt, és együtt úgy ültek ott, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga – ja, és egy egész stadion nézné őket.

A rajongók persze imádják. Egyesek szerint ők Hollywood új „it-couple”-je, mások pedig még mindig próbálják feldolgozni, hogy a Dűne melankolikus főszereplője és a Kardashian-klán sminkmogulja tényleg egy pár.