Amire az egész világ várt: Kylie Jenner és Timothée Chalamet debütált a vörös szőnyegen - Elképesztő fotók

A sztárpár - amelynek ez volt az első nyilvános vörös szőnyeges megjelenése - összeöltözött, Kylie Jenner és Timothée Chalamet is feketében jelent meg a 70. David Di Donatello-díjátadón Rómában.

Kylie Jenner és Timothée Chalamet debütált a vörös szőnyegen

Forrás: Getty Images

Kylie Jenner és Timothée Chalamet nyilvánosan is egy pár

Május 7-én Kylie Jenner és Timothée Chalamet végre közösen jelentek meg a nyilvánosság előtt, hivatalosan is megerősítve kétéves kapcsolatukat. A pár a római 70. David Di Donatello-díjátadó gálán tűnt fel először együtt a vörös szőnyegen, ahol Chalamet a David for Cinematic Excellence elismerést vehette át. A 29 éves színész és a 27 éves üzletasszony egymáshoz illő, teljesen fekete ruházatot viselt. Noha Jenner és Chalamet 2023 óta alkotnak egy párt, közös nyilvános fellépéseiket eddig tudatosan kerülték. A jelenlegi díjátadó szezon során Jenner több eseményre is elkísérte Chalamet-t – többek között a Golden Globe-ra, a BAFTA-ra és az Oscar-gálára –, azonban egyik alkalommal sem vonultak közösen a vörös szőnyegen. Jenner ezeken a rendezvényeken többnyire meglepetésszerűen tűnt fel, most azonban együtt mosolyogtak a kamerák előtt.