A budapesti utcákon feltűnt rejtélyes M-betűk napok óta találgatásra adtak okot, most azonban lehullt a lepel: a Metallica bejelentette, hogy a 2026-os M72 World Tour keretében újra ellátogatnak Magyarországra – ráadásul két estére is.

Budapestre jön a Metallica

A legendás amerikai zenekar 2026. június 11-én és 13-án ad koncertet a Puskás Arénában. A formátum nem hagyományos: a No Repeat Weekend koncepció alapján a két fellépésen teljesen eltérő lesz a setlist, és különböző előzenekarok melegítik be a közönséget. A turné ezzel a formátummal már több nagyvárosban is óriási sikert aratott.

A budapesti koncertsorozat az M72 turné európai szakaszának része, amely 2026-ban összesen 16 várost érint az Egyesült Királyságban és Európában.

A Metallica legutóbb 2018-ban járt Magyarországon, nyolc év kihagyás után térnek vissza. A szervezők szerint a jegyek értékesítése hamarosan indul, a részleteket a következő napokban közlik.