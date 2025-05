Naomi Campbell 55 éves lett: ezek voltak a legbotrányosabb húzásai

Naomi Campbell idén ünnepli az 55. születésnapját, és ha valakit nem kell bemutatni a divatvilágban, az ő. Megjárta a Vogue címlapjait a világ különböző pontjain, és olyan kifutókat uralt, ahol a legtöbben csak meghajolni mertek. Naomi nem csak sétált a divatvilágban – ő maga volt a menet.

Naomi Campbell hiába túllépte már az 50-et, még mindig úgy ragyog, mint anno 20 éves korában.

Forrás: Getty Images

Naomi Campbell 55 éves lett: torta, divat és egy kis nosztalgikus dráma

A londoni születésű modell karrierje több mint három évtizede alatt olyan nevekkel dolgozott már együtt, mint Gianni Versace, Vivienne Westwood vagy Alexander McQueen. De miközben a kamerák előtt istennőként tündökölt, a színfalak mögött néha... nos, egy kicsit több volt nála a feszültség, mint egy haute couture ruhánál.

És most nézzük mik voltak azok a pillantok, amikor a díváról leesett az álarc

1. A legendás telefonhajítás

2007-ben Naomi bevonult a popkulturális történelemkönyvekbe, amikor egy dühkitörés során mobiltelefont hajított az asszisztense fejéhez. Az ok? Állítólag eltűnt egy farmernadrág. Igen, egy nadrág miatt repült a készülék – és Naomi azóta is a „throwing phones like confetti” mém királynője.

2. Közmunkában is couture-t viselt

A 2007-es incidens után Naomi nem úszta meg egy bocsánatkéréssel – közmunkára ítélték. A brit sajtó napokig vadászta, amint a szupermodell New Yorkban takarított, miközben természetesen olyan divatbemutatóra illő ruhában jelent meg, hogy még a lapát is stylistért kiáltott.

3. Dühkezelés vagy inkább dühparádé?

A 90-es évektől kezdve Naomi több alkalommal került összetűzésbe alkalmazottaival – a takarítónőtől kezdve, a személyi asszisztensekig többen is panaszkodtak zaklatásra, fizikai bántalmazásra, vagy legalábbis verbális viharokra. 2006-ban például egy másik alkalmazottja vádolta meg azzal, hogy Naomi fejbe ütötte egy ékszerdobozzal. Ez azért már durva, ugye?

4. Az interjú, amit Oprah se tudott megszelídíteni

Oprah Winfrey 2010-ben próbált belelátni Naomi Campbell lelkébe egy nagyinterjú során, és bár a modell látványosan próbálta az érzelmesebb oldalát mutatni, a beszélgetés inkább volt PR-hadművelet, mint önvallomás. Amikor Oprah megkérdezte, miért dühös, Naomi csak ennyit mondott: „Nem tudom, honnan jön. De dolgozom rajta.”