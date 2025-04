„Vigyázz, kész, kabát!” Ezek a tavaszi dzsekik 2025 legnagyobb durranásai – Termékekkel, árakkal

Tavasz van végre és megszabadulhatunk a vastag pufi kabátoktól! De tudod, mi jön a kabátszezon és a pólóidő között? Az a két hónap, amikor reggel még fagyos a levegő, délután viszont már megolvadnál a pulcsidban. Két szó a megoldás: átmeneti kabát. 2025-ben a divattrendek forradalmasították a megszokott szabásokat, és valami egészen újjal rukkoltak elő! Nemcsak melegen tartanak, de a szetted kiegészítője is lehet egy jó átmeneti kabát. Puffos ujjak, fényes anyagok, extra rövid szabások, újraálmodott klasszikusok, ha eddig úgy gondoltad, egy dzseki nem lehet „statement darab”, itt az ideje, hogy újragondold!

Mutatjuk a legtrendibb átmeneti kabátokat 2025-ben!

Most megmutatjuk azt az 5 dzsekitípust, amit minden stílusérzékeny nő be fog szerezni 2025 tavaszára. Ráadásként pedig összegyűjtöttünk a legjobb styling tippeket is.

Az 5 legtrendibb átmeneti kabát 2025-ben

Cropped bőrkabát – A vagány nőies kontrasztért

Ha eddig azt hitted, a bőrdzseki már unalmas, gondold újra. A 2025-ös kifutókon a rövidített verziók taroltak: Miu Miu és Gabriela Hearst is megmutatta, hogyan lehet egy klasszikus újra menő. Egy élénk színű, rövid fazon garantáltan kiemel a tömegből, viseld farmerrel vagy lágy esésű szoknyával. Próbálj ki egy monokróm összeállítást – például bézs nadrág, karamell színű cropped kabát – hogy sikkes és egységes legyen az outfited.

A farmerdzseki – Az örök divat

A farmerkabát nem csak a retro évek meghatározó eleme volt. Ma már új, modern szabásokkal, részletekkel találkozhatunk, amik plusz stílust visznek egy egyszerű oufitbe is. Hordhatod sportosan vagy elegánsan, az idei tavaszi kollekciókban megtalálod a számodra tökéletes fazont!

Ballonkabát újratöltve – Egy örök klasszikus, modern csavarral

Dior, Alexander McQueen és J.Crew is bebizonyította: a trencskabát még mindig menő, csak nem úgy, ahogy eddig ismerted. Aszimmetrikus gombolás, statement gallérok és innovatív anyagok jellemzik a klasszikust 2025-be. Ez az a darab, amit bármivel viselhetsz, egy laza hétköznapon vagy akár randin is. Egy övvel a derekadra húzva extra nőies lesz az összhatás, de teljesen kigombolva is laza eleganciát sugároz.