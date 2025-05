Újra szerelmes a gyönyörű hollywoodi színésznő: jóképű fiatal férfi oldalán tűnt fel Cannes-ban – FOTÓ

Május 21-én a cannes-i filmfesztivál kilencedik napján az antibes-i Hotel Eden Rocból lépett ki Sofia Vergara, amikor lefotózták. A színésznő feltűnően bensőségesen viselkedett egy férfival, akiről később kiderült, hogy Douglas Chabbott a neve. A jelek szerint nem csupán barátságról van szó – a páros nyíltan ölelkezett és pózolt a kameráknak, a rajongók pedig azóta is találgatnak.

Sofia Vergara és új szerelme, Douglas Chabbott

Forrás: Profimedia

Sofia Vergara egy fehér, feket mintás pánt nélküli ruhában jelent meg, Douglas Chabbott visszafogott fehér pólót és bézs chino nadrágot viselt. A képek megjelenése után Vergara egy közös szelfit is megosztott az Instagram-sztorijában, amelyben meg is jelölte Chabbottot. Bár Chabbott profilja privát, követői között olyan nevek szerepelnek, mint Vanessa Hudgens, Lauren Sanchez vagy Tom Holland.

Sofia Vergara és Douglas Chabbott

Forrás: Instagram

Sofia Vergara új szerelme: hónapok óta együtt lehetnek

Nem ez az első alkalom, hogy együtt Sofia Vergarát és Chabottot. Már 2024 decemberében is lefotózták őket, amint Sydney Sweeney társaságában távoztak egy vacsoráról. Vergara fia, Manolo Gonzalez Vergara is jelen volt a találkozón. A rajongók úgy gondolják, ha már a fiának is bemutatta az udvarlót, akkor komoly lehet a dolog.

A színésznő 2023-ban vált el Joe Manganiellótól, majd egy rövidebb kapcsolata volt Justin Saliman ortopéd sebésszel. Ezután felmerült egy lehetséges románc Lewis Hamiltonnal is, de ez hamar véget érhetett. A bennfentesek szerint Vergara többet szeretett volna, de a versenyző nem mutatott komolyabb érdeklődést. Most azonban úgy tűnik, a színésznő megtalálta azt, akit keresett.