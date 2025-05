Női sztárok, akik nemet mondtak a plasztikára: ők megőrizték természetes szépségüket – GALÉRIA

A hírességek világában, ahol a vörös szőnyegen minden ránc és mosolyvonal felnagyítva jelenik meg, nem is csoda, hogy sokan a tökéletes külső hajszolásában élnek. A közösségi média is sokszor azt sugallja, hogy csak a fiatalos, ránctalan arc az elfogadható, különösen a nők esetében. Ennek következtében sok sztár dönt a plasztikai műtétek és feltöltések mellett, hogy megfeleljen a néha igencsak irreális elvárásoknak. De szerencsére vannak olyan hírességek is, akik nemet mondtak a mesterséges beavatkozásokra, és úgy döntöttek: az öregedés nem ellenség, hanem természetes része az életnek. Ők azok, akik nem retusált szépségükkel, hanem természetes kisugárzásukkal hódítanak mindannyiunknak példát mutatva ezzel.

Sokan a tökéletesség hajszolásával próbálják megállítani az időt, ezek a híres nők viszont a természetes szépség mellett tették le a voksukat.

Forrás: Shutterstock

10 természetesen szép hollywoodi sztár, akik nemet mondtak a plasztikára

Jamie Lee Curtis például régóta szószólója annak, hogy a természetes szépséget nem szabad elrejteni. Nyíltan beszélt arról, hogy ő is kipróbált néhány beavatkozást, de csalódnia kellett bennük és azóta határozottan ellenzi az arcot „megfagyasztó” kezeléseket. Drew Barrymore szintén azon hírességek közé tartozik, akik hisznek az önazonosság erejében, és úgy véli, az öregedés nem valami, amitől meg kell ijedni, hanem olyasmi, amit inkább ünnepelni kell. Emma Thompson Oscar-díjas színésznő sem rejti véka alá a véleményét: szerinte nem természetes, hogy a hatvanéves nőknek is harmincnak kell kinézniük, és ő maga büszke minden egyes évére.