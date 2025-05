Szappanoperába illő fordulatok a Beckham család "drámájában": a Victoria és Nicola közötti versenyhez asszisztál mindenki?

A Beckham család és Brooklyn Beckham-Nicola Peltz viszálya jó néhány hete a címlapokon van. Több teória is napvilágot látott arról, hogy a fiatal pár miért hidegült Victoriáéktól, most Nicola új Instagram-bejegyzése azonban új megvilágításba helyezi a szappanoperát. A főszereplő természetesen ő maga és anyósa, Victoria Beckham.

Victoria Beckham és Nicola Peltz viszálya évekkel ezelőttre nyúlhat vissza

Forrás: FilmMagic/Getty Images

Nicola Peltz posztja nem véletlen

Nicola Peltz rejtélyes, ám érzelmekkel teli bejegyzést tett közzé az Instagramon, ami újra beindította a pletykagépezetet. A 30 éves színésznő a posztjában édesanyját, Claudia Peltzet méltatta. „Minden életben az én anyukámat választanám anyukának. Újra, és újra és újra” – olvasható Nicola bejegyzésében. A nyilatkozat időzítése a kommentelők szerint szándékos, ugyanis nem sokkal előtte röppent fel a hír, hogy Nicola és Brooklyn 2022-es esküvőjén Victoria Beckham - állítólag - ellopta a show-t a fiatal pár elől.

Nicola Peltz bejegyzése tovább szítja a tüzet

Nicola Peltz/Instagram

Victoria Beckham lenyomta Nicolát?

A PageSixnek nyilatkozó forrás szerint Victoria Beckham Marc Anthony fellépése alatt hívta fel magára a figyelmet, amikor Brooklynt táncolni hívta, holott eredetileg Nicola és Brooklyn választották a You Sang to Me című számot romantikus első táncukhoz. Ehelyett azonban Anthony miután beharangozta a dalt, anyát és fiát szólította meg, hogy táncoljanak, ráadásul Victoriát „a terem legszebb nőjéként” említette meg. „Az összes vendég tanúja volt a történteknek, mindenki teljesen ledöbbent” – mondta Nicola és Brooklyn ismerőse és hozzátette, hogy a menyasszonyt sokkolta, hogy még az ő nagy napján is Victoriát ünneplik. Úgy tudni, már ez az eset aláásta az anyós-meny-kapcsolatot és nem is az esküvői tánc volt az utolsó kínos szituáció.

A Beckham család nem érti, mi a gond

Egy másik forrás szerint a Beckham szülők – akik féltik a fiukat a házassága miatt – értetlenkednek az őket ért vádak miatt. „Nicola és Brooklyn eljárták az első táncukat, majd a másodikat is, majd Nicola táncolt az apjával” – fogalmazott egy szemtanú. „Később, amikor Marc Anthony fellépett, sokan felálltak táncolni, és igen, végül Brooklyn és Victoria is táncoltak, ahogy David és a Harper is. Mindenki értetlenül áll előtte, hogy ez miért háborította fel Nicolát” – tette hozzá.