Wednesday visszatér — Minden, amit tudnod kell a 2. évadról

A Wednesday 1. évadát 2022-ben mutatták be a Netflixen. Az összesen 252 millió órányi megtekintést begyűjtött sorozat 2022-ben a legnézettebb angol nyelvű széria volt, ezzel túlszárnyalva a Stranger Things 4. évadát is. A sorozat rajongói azóta is várják a folytatást. Idén áprilisban kiderült, hogy mikor lesz a 2. évad premierje, de mit tudunk még? Összeszedtünk mindent, amit tudnod kell.

Jön a Wednesday második évada - minden, amit tudnod kell

A 2. évadban Wednesday a családjával is kénytelen megküzdeni

Hosszú várakozás után, áprilisban kiderült, hogy az új évad első fele 2025. augusztus 6-tól, a második szeptember 3-tól lesz streamelhető. Akkor a trailer alapján annyit tudtunk meg, hogy Wednesdaynek természetesen újabb rejtélyeket kell megoldania, és hogy a címszereplő Jenna Ortega mellett Emma Myers, Catherine Zeta-Jones, Joy Sunday és Luiz Guzmán is visszatér, és további sztárok is megjelennek a történetben: Steve Buscemi, Billie Piper, Evie Templeton, Owen Painter, Noah Taylor és Thandiwe Newton is csatlakozott az a csapathoz.

Amit egy hónapja is tudtunk már, hogy az új epizódok közül néhányat ezúttal is Tim Burton rendezett, aki most újabb infókat árult el a sorozatról.

Wednesday legnagyobb rémületére (és nem az a fajta, amit ő általában élvezni szokott), a Nevermore Akadémián töltött második évében nemcsak elmosódik a határ az iskolai és a családi élete között, hanem darabokra is törik.

„Ebben az évben a családot hozzuk el a Nevermore-ba. Ez a lehető legrosszabb dolog, ami egy diákkal történhet, ugye?” — mondja el Tim Burton rendező és executive producer egy új, a sorozatról készített rövidfilmjében.

Wednesday öccse is az akadémia hallgatója lesz

Bár Wednesday nyilvánvalóan szívesebben szállna szembe a vérszomjas Hyde-dal az erdőben, minthogy elviseljen bármilyen családi beavatkozást az iskolai életébe, de nem lesz más választása. Először is, a kisöccse, Pugsley is az akadémia diákja lesz, akinek nehézséget okoz megszelídítenie az elektrokinetikus képességeit, ahogy az is, hogy a nagy testvére árnyékában kell élnie. Nagyon szeretne beilleszkedni, és nagyon szeretne egy barátot, de szegény Pugsley ebben az évadban kitaszított a kitaszítottak között.