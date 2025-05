A Szex és New York sztárjai tündököltek a vörös szőnyegen: érkezik az És egyszer csak... 3. évada

A Szex és New York legendás hármasa újra reflektorfénybe került és stílusban most sem fogták vissza magukat! A Sex and the City triója az És egyszer csak... harmadik évadának New York-i premierjén jelent meg, ahol a stílus és a glamour új arcát láthattuk. A New York-i premier vörös szőnyege szó szerint izzott, amikor Sarah Jessica Parker, Kristin Davis és Cynthia Nixon megjelentek.

A Szex és New York sztárjai az És egyszer csak... (And just like that...) premierjén!

Forrás: Getty Images North America

A Szex és New York sztárjainak... vörös szőnyeg lookok

Kristin Davis

Kristin Davis avagy A Szex és New York Charlotte-ja egy visszafogottan ragyogó Rachel Gilbert estélyit viselt. Az elefántcsont színű, gyöngyház és ezüst tónusokban csillogó ruha vékony pántokkal, belső fűzős kialakítással és bokáig érő, letisztult egyenes szabással készült, minden egyes részlete Charlotte sikkes eleganciáját tükrözte.

Kristin Davis vörös szőnyeg lookja

Forrás: Getty Image

Sarah Jessica Parker

Carrie Bradshaw-ként ő a divatikon maga, de Sarah Jessica Parker most újra bebizonyította, hogy a való életben is stílust teremt, ha rálép a vörös szőnyegre. A színésznő egy Vivienne Westwood által tervezett palakék ruhában jelent meg, amely a klasszikus szabás és a modern részletesség tökéletes elegye volt.

A négyzetes kivágás, a hosszú, testhez simuló ujjak és a karcsúsított derékvonal igazán karakteres, ugyanakkor időtálló sziluettet kölcsönöztek neki.És akkor még nem is beszéltünk a cipőkről! Sarah Jessica Parker egy fekete szatén Nomasei Paris nyitott orrú magas sarkút viselt, bokapántos kialakítással, amelyek tökéletesen visszautaltak a ruha strukturált vonalvezetésére.

Sarah Jessica Parker mint Carrie Bradshaw

Forrás: Getty Image

Cynthia Nixon

Az És egyszer csak... premierjén nemcsak a sorozat tért vissza, hanem Miranda Hobbes is, méghozzá lehengerlő tollas ruhában! A színésznő egy Richard Quinn 2025-ös őszi kollekciójából származó, mentazöld estélyit viselt, amely igazi couture álomként hatott. A ruha magas nyakkivágása egy hatalmas, hangsúlyos masnival kezdődött, amit strukturált vállak és drámai, tollakkal díszített uszály követett. A földet söprő szegély alól kivillant egy pár ezüstszínű, hegyes orrú magas sarkú, amely csak tovább fokozta az összhatást.