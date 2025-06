50 éves A cápa: hoztunk neked 5 filmet, ami biztosan tetszeni fog, ha szeretted Spielberg moziját

Szinte hihetetlen, de már 50 év eltelt azóta, hogy Steven Spielberg örökre beírta a nevét a filmtörténelembe A cápa (Jaws) című filmjével. Az alkotás a 2 órás játékidejével, és megrázóan realisztikus képsoraival a 70-es évek legsikeresebb horrorfilmjévé vált, és bár ekkor még nem tudta, de két műfajt is megteremtett. A cápának köszönhetjük a naturális horrorfilmek beindulását és a nyári blockbustereket is.

Forrás: Collection ChristopheL via AFP

Bár számtalan ragadozókról és szörnyetegekről szóló film készült azóta, egyik sem tudott felérni a Jaws sikeréhez. Ez viszont nem jelenti azt, hogy nem készült közülük néhány valódi gyöngyszem. Hoztunk nektek 5 naturális horrorfilmet, amelyek visszahozhatják a mélységtől és a ragadozóktól való természetes rettegésünket:

A cápa örökségét viszik tovább az alábbi filmek:

1. A Mélység titka (The Abyss, 1989) Mélytengeri sci-fi-thriller a zseniális James Camerontól

Egy víz alatti olajfúróbázis legénysége életveszélyes feladatot kap: kutasson fel egy nukleáris tengeralattjárót, amellyel megszakadt a földi összeköttetés. Arra azonban a résztvevők a legrosszabb rémálmukban sem számítottak, hogy milyen szörnyűségek várják őket odalent a mélyben.

Több naturális horrorfilm is megpróbálta meglovagolni A cápa sikerét

Forrás: Shutterstock

2. Anakonda (1997) Klasszikus dzsungeles naturál horror, a világ egyik legnagyobb és legrejtélyesebb ragadozójával

Az alábbi lista tagjai közül talán az Anakonda című film rendelkezik a legnagyobb rajongótáborral, ami nem véletlen: A-listás sztárok sora szerepelt benne, és a film szörnyetege nem más volt, mint egy hatalmas kígyó, amitől mondanunk sem kell a legtöbb ember retteg a való életben is. A film akkora siker volt a mozikban, hogy 3 további rész is követte az évek alatt. Bár ezek a folytatások már elhasaltak a kritikusok és a közönség előtt is, az első részre mindenki boldogan emlékszik vissza.

A mai napig kiváló szórakozást nyújt az Anakonda első része

Forrás: IMDb

3. Háborgó mélység (Deep Blue Sea, 1999)

Génmanipulált cápák és egy vízalatti labor — pörgős szörnyes scifi a 90-es évek végéről

Mi köze lehet egymáshoz az Alzheimer-kórnak és a cápáknak? Több is mint gondolnád. Ebben a filmben egy tehetséges tudós genetikai kutatásokat végez, hogy megtalálja a gyógyíthatatlan betegség ellenszerét. A cápái azonban egy hibát követően rendkívül okossá válnak és elszabadulnak. Hogyan állítasz meg néhány vérszomjas és hiperokos cápát? Nézd meg a filmet és megtudod.