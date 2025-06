Így néztek ki A szolgálólány meséje szereplői a regényben: az AI megmutatta - Elképesztő a különbség

Nemrég zárult A szolgálólány meséje c. sorozat, azt azonban kevesebben tudják, hogy egy regény alapján készült. Néhány szereplő pedig teljesen másképp nézett ki a könyvek lapjain, mint az abból készült sorozatban. Az AI segített életre kelteni a könyvben szereplő karaktereket, mely egészen más megvilágításba helyezi a történetet.

A szolgálólány meséje

Forrás: Instagram

A szolgálólány meséje: könyv vs. sorozat

Margaret Atwood kanadai író 1985-ben megjelent, A szolgálólány meséje c. regénye szolgált az azonos c. filmsorozat alapjául, mely nemrég kapta meg záróepizódját. A sorozat több ponton eltért az alapműtől, ami történetvezetés, de szereplők terén is meglátszik.

Egyes, a sorozatban fontos szerepet betöltő karakterek jóformán névtelen statisztaként szolgáltak könyvben.

Megemlítendő, hogy az író regényéből már készült egy filmadaptáció 1990-ben, ami hűebb az alapanyaghoz, azonban az IMDB értékelések igazolják, hogy ez nem jelent minőségi előnyt. Ugyanis egy könyv és mozgókép más narratív eszközöket használ, de a korszakok során az ízlés is változik, így sok esetben a változtatások nagyon is indokoltak.

Így néztek ki a karakterek A szolgálólány meséje könyvben.

Fredé/June Osbourne

A szolgálólány meséje regényben a főhősnek soha nem derül ki a valódi neve, a June Osbourne csupán a készítők agyából pattant ki. Egy magas, barna hajú, harmincas évei elején járó nő volt a regényben, akinek egyáltalán nem áll jól a piros szín, azonban karakterrajzát aránylag jól sikerült képernyőre vinni. Szerencsénkre Elisabeth Moss alakítására nem érkezett panasz.

June a könyvváltozatban

Forrás: Shutterstock

Serena Joy

Ha nem lenne ide írva, hogy kiről van szó, el sem hinnénk, hogy ugyanarról a karakterről van szó, mint akit a képernyőn a mindig csodálatos Yvonne Strahoski formált meg. Serena Joy a regényekben ugyanis egy idősödő, vékony szájú, csontos kezű, jegyes tekintetű, meddő nő volt, aki bottal járt, szemöldöke pedig olyan vékony volt, hogy még egy cérnaszál is elkullogna szégyenében.

Serena könyvbéli megfelelője.

Forrás: Shutterstock

Fred Waterford parancsnok

Ellentétben a sorozattal Fred Waterford nem egy jó kiállású negyvenes, hanem egy bajszos, deres halántékú ötvenes éveit taposó férfi, aki leginkább egy középkorú bankárra hasonlít. Ez az életkorbéli változtatás komoly változást hozott a karakterek közti dinamikában A szolgálólány meséje streaming változatában.