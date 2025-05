Taylor Swift berobbant A szolgálólány meséjébe – egyetlen dal, ami mindent felforgatott

A Look What You Made Me Do (Taylor’s Version) című dal premierje nem koncerten, nem rádióban, hanem az HBO ikonikus sorozatának – A szolgálólány meséje – 6. évadának 9. részében történt meg. A dal akkor hangzik el, amikor a szolgálólányok June vezetésével lázadást indítanak.

A szolgálólány meséje: June lázadást indít

Forrás: Instagram

A szolgálólány meséje: Taylor Swift dala kulcsjelentben csendül fel

A sorozat sztárja és executive producere, Elisabeth Moss a Billboardnak adott interjújában úgy fogalmazott: „Évek óta szerettem volna egy dalt Taylor Swifttől a sorozatba. Amikor ez a jelenet megszületett, tudtam, hogy ez az a pillanat, amire vártunk.”

Moss hozzátette, hogy a stábból többen is elkötelezett Swift-rajongók: „Swiftie vagyok. Bradley Whitforddal együtt ott voltunk az Eras Tour torontói állomásán, és amikor a szerkesztőnk, Wendy megmutatta ezt a változatot ehhez a nyitójelenethez, tudtuk, hogy tökéletes.”

A sorozat zeneszerkesztője, Wendy Hallam Martin úgy nyilatkozott: „Olyan jelenetet kerestünk, amely egyszerre női erőt és drámát közvetít – és Taylor dalának minden egyes üteme pontosan a helyére került. Tematikusan, ritmikailag, és szerkesztésileg is tökéletes volt.”

A dal teljes első és második versszaka, valamint két refrén is szerepel az epizódban. Taylor Swift eredetileg 2017-ben jelentette meg a Look What You Made Me Do-t, amely azonnal listavezető lett a Billboard Hot 100-on. A dal szimbóluma lett az énekesnő Reputation-érájának – és most, új köntösben, egy sötét disztópiában, új életre kelt.

A rajongók szerint ez a jelenet csak egy újabb nagy dolog beharangozása. Taylor Swift a pletykák szerint nagy bejelentésre készül – egyesek úgy vélik, az American Music Awardson jelenti be a Reputation (Taylor’s Version) hivatalos megjelenési dátumát.