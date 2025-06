Túladagolás okozhatta a sztárséf halálát: a holtteste mellett pirulákat találtak

Ahogy megírtuk, június 17-én elhunyt Anne Burrell, a Food Network ikonikus arca. A sztárséf, aki milliókat tanított meg főzni, brooklyni otthonában halt meg, 55 évesen. A halál okát még mindig nem tudni, a hatóságok nyomoznak: a legfrisebb információk szerint túladagolás miatt veszette életét.

Anne Burrell halála ügyében még nyomoznak

Forrás: Getty Images North America

Anne Burrell halála ügyében nyomoznak

Az 54 éves séfet kedd reggel holtan találták brooklyni otthonában. A 911-et férje, Stuart Claxton értesítette, de már nem tudták megmenteni az életét és a helyszínen halottnak nyilvánították a mentők. Ezt megelőzően a 911 kérte a férfit, próbálja meg újraéleszteni feleségét, ám az akkorra már kihűlt. A PageSix megerősítette, hogy a New York-i rendőrség vizsgálatot indított az ügyben. Anne Burrell holtteste körül „több tucat pirulát” találtak – közölték. A New York-i halottkémi hivatal elvégezte Burrell boncolását, azonban a halál pontos oka és módja még nem ismert. Az Amerika legrosszabb szakácsai című műsor házigazdája hétfőn este még részt vett egy improvizációs előadáson a brooklyni The Second City New York színházban. Ezt követően Claxton hajnali 1 óra körül látta utoljára élve feleségét, majd másnap reggel 7:50 körül fedezte fel holttestét otthonuk zuhanyzójában.