Anne Burrell a halála előtt arról beszélt, hogy szívesen szerepelne Meghan Markle főzőműsorában

Anne Burrell a Food Network legismertebb arca volt, világhírű séf, és tévésszakács. Emberek milliói tanult meg főzni a platinaszőke hajáról, és örökvidám személyiségéről ismert nő keze által. Június 17-én kedden a derült égből villámcsapásként ért mindenkit a hír, hogy tragikusan fiatalon 55 éves korában holtan találtak rá otthonában a séfre. Az Emmy-díjra jelölt sztárról most kiderült, hogy a halála előtt arról beszélt egy interjú során, hogy szívesen főzne együtt Meghan Markléval. Anne azt is elárulta, hogy bár még nem sikerült megkóstolnia a hercegné As Ever gyümölcskrémét, de kíváncsi lenne az ízére.

Anne Burrell a halála előtt néhány héttel elárulta, hogy szívesen főzne együtt Meghan Markléval

Forrás: People

Anne Burrell szívesen szerepelt volna Meghan Markle sorozatában

A PageSix számolt be róla, hogy Meghan Markle sorozata a „Szerettel, Meghan” több híres séfet is bemutatott a részek során. Áprilisban ezért a lap arról kérdezte Anne Burrellt, hogy ő szívesen szerepelt volna-e a sorozatban, ha felkérik a szerepre.

Persze! Elmennék akár ingyen is. Miért ne akarna valaki főzni Meghannal? Annak ellenére is szívesen szerepelnék, hogy még sosem kóstoltam az említett As Ever gyümölcskrémet. Nem vagyok egy kimondottan lekvárkedvelő lány. Időnként a férjemnek sütök süteményeket, azokhoz szoktunk használni lekvárt. Ezen kívül nem igazán szoktam fogyasztani.

- mondta el akkor a sztárséf.