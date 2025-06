Szakított a David és Victoria Beckham fia: azt állítják, nem a családi viszály az oka

Hét hónap után szakított Romeo Beckham és Kim Turnbull. A kapcsolat David Beckham 50. születésnapi bulija után ért véget, úgy tudni, a különválásnak semmi köze a családon belüli feszültségekhez.

Romeo Beckham és Kim Turnbull szakítottak

Forrás: GC Images

Romeo Beckham és Kim Turnbull kapcsolata véget ért

Véget ért Romeo Beckham és Kim Turnbull hét hónapig tartó párkapcsolata. A modellt és a futballistát nemrégiben még együtt látták, ám úgy tudni, már csak barátokként találkoznak. Bennfentesek szerint a szakítás három héttel David Beckham 50. születésnapja után történt. A párhoz közel álló források hangsúlyozták, hogy a szakítás nem kapcsolódik a Beckham család körüli feszültségekhez, különösen nem Brooklyn Beckham és felesége, Nicola Peltz és a szülők viszonyához. „Romeo és Kim még nagyon fiatalok, és remekül érezték magukat együtt, de ebben a korban a dolgok nem mindig tartanak örökké, és úgy döntöttek, hogy szakítanak, de nagyon jó barátok maradtak. Nagy kár, hogy különmentek, különösen azért, mert David és Victoria imádták Kimet, és azt hitték, hogy boldoggá teszi Rómeót, de ez nem így történt” - nyilatkozta a volt pár egyik barátja.

Kim és Nicola viszonya feszült volt

Az amerikai örökösnőhöz közel álló források szerint Nicola kényelmetlenül érezte magát Kim társaságában, mivel úgy tudta, Turnbull korábban tinédzserként férjével, Brooklynnal, Romeo bátyjával járt. Brooklyn és Kim Turnbull között azonban soha nem volt romantikus kapcsolat, amit a 20 éves Cruz Beckham is megerősített egy kommentben: „Brooklyn és Kim soha nem randiztak” - mondta, amit egy a családhoz közel álló forrás is kommentált.„Brooklyn közel állt Kimhez, közös volt a szűk baráti társaságuk. De ez már évekkel ezelőtt volt. Soha nem volt köztük románc” - nyilatkozta. A szakításról állítólag a szülők is nyilatkoztak: „David és Victoria nem szeretnék, ha azt beszélné a fél világ, hogy Nicola és Brooklyn miatt szakítottak, mert ez egyszerűen nem így van” - tolmácsolta egy közeli ismerős.